Aşı sırası nasıl öğrenilir?

Yüz yüze eğitime geçiş kararının alınması ile birlikte öğretmenler ne zaman aşı olacak, sorusu sorulmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un aşılanması ile birlikte öğretmenler için aşılama başladı. Öğretmenler bu süreçte aşı randevusu alarak aşılarını olabiliyor. Diğer yandan vatandaşlar aşı sırasını e-Nabız üzerinden öğrenebiliyor.

Öğretmenler için aşılama başladı

Öğretmenler için aşılama başladı ve bunun için MHRS'den randevu alarak aşı olunabiliyor. MHRS sistemine girilerek “Hastane randevusu al” seçeneği üzerinden “Genel Arama” ardından “Covid-19 aşı” seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor. Ayrıca ALO 182 üzerinden de aşı için randevu alınabiliyor.

Özel okul öğretmenleri de aşılanacak

Özel okullarda görev yapan öğretmenler de bu süreçte aşılanacak. Hatta öğretmenlerin yanı sıra özel okullarda görev yapan personeller de aşılamadan yararlanabilecek.

Aşı takvimi

Birinci aşama

A Grubu: Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil)

B Grubu: Yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar

C Grubu: 65 yaş ve üstü bireyler

İkinci aşama

A Grubu: Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar

B Grubu: 50-64 yaşlarındaki bireyler

Üçüncü aşama

A Grubu: Kronik hastalığı bulunanlar

B Grubu: 40-49 yaşındakiler

C Grubu: 30-39 yaş

D Grubu: 18-29 yaş

Dördüncü aşama

Aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.