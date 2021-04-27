Aşı sırası sorgulama nereden yapılır? Aşı sırası nasıl öğrenilir?

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında aşı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bütün ülkelerde aşılama çalışmaları başladı. Aradan geçen sürede Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen grupların aşılanma süreci başlarken, aşılama işleminde sıra 55 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına geldi.

COVID-19 aşısı olmak için bekleyen vatandaşlar aşı sırası sorgulaması yaparak, aşı olup olamayacağını öğrenebiliyor. İki doz aşının uygulandığı bu süreçte aşı sırası sorgulama işlemi e-Nabız üzerinden kontrol edilebiliyor. Vatandaşlar e-Nabız'dan aşı sırasının gelip gelmediğini öğrenebiliyor. Aşı sırası sorgulamasına göre aşı sırası gelen vatandaşlar aşı hizmetinden faydalanabiliyor. e-Nabız'ın yanı sıra 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak da aşı sırasını öğrenmek mümkün.

Sıra 55 yaşından büyüklerde

Aşı sırası ile ilgili bir tweet paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek" ifadelerini kullandı.

Aşı randevusu nasıl alınır?

COVID-19 aşı randevusu almak için ALO 182 ya da MHRS'yi kullanabilirsiniz. ALO 182'yi aradığınızda telefon görüşmesiyle aşı randeuvu oluşturmanız mümkün. Diğer yandan MHRS üzerinden COVID-19 aşı randevusu almak için T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile sisteme giriş yapılması gerekiyor.

MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; Eğer üye değilseniz “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Üye olduktan sonra “Randevu Al” butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevuzunu oluşturabilirsiniz.