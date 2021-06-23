Aşılar yeni varyantlara karşı etkili mi? BioNTech CEO'su Şahin'den açıklama

BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, dün düzenlenen çevrimiçi toplantıda, "Şu anda aşımızın dolaşımdaki varyantlara ayarlanması gerektiğine dair bir gösterge yok.” açıklaması yaptı.

BioNTech, üçüncü bir doz veya aşının ayarlanmasına ilişkin hazırlık yapmak için aşının yeni varyantlara karşı etkinliğinin sürekli olarak gözden geçirildiğini söyledi.

Şahin, bunu kolaylaştırmak için şirketin bir "prototip yaklaşımı" kullandığını söyledi. Bu yaklaşımla,teknoloji, üretim ve aşıların yetkilendirilmesi alanlarında da sürecin esnetilmesine olanak tanıyor.

"Bağışıklık zamanla azalıyor"

Şahin, bilim insanlarının COVID-19'un varyantları hakkında giderek daha fazla bilgi sahibi olduğunu söyledi. Aynı zamanda, yeni varyantlar ortaya çıktıkça aşılı kişilerin bağışıklığının zamanla azaldığının gözlemlendiğini söyledi.

Şahin, "Bağışıklığı yenilemek için üçüncü bir aşının yüksek değerde olabileceğine inanıyorum. Ancak ne zaman ve ne sıklıkta bir takviyeye ihtiyaç duyulacağını henüz bilmiyoruz.” diye konuştu.

Diğer taraftan Şahin, BioNTech ve ABD'li ortağı Pfizer’ın gelecek yıl artırılmak üzere bu yıl 3 milyar corona virüs aşısı üretmeyi planladıklarını açıkladı. Aşıların en az yüzde 50'si BioNTech tarafından üretilecek.

Delta varyantı uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), COVID-19’un Delta varyantının küresel olarak baskın tür olabileceği uyarısında bulunmuştu.

DSÖ’nün baş uzmanı Soumya Swaminathan, Delta varyantının bulaşıcılığının arttığını ve koronavirüsün küresel olarak baskın türü olma eğiliminde olduğunu dile getirmişti.

COVID-19’un ilk olarak Hindistan’da görülen ve İngiltere’de de en yaygın tür haline gelen Delta varyantının ABD ve Almanya’da da hızla yayılabileceği uyarısında bulunuldu.

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin de, Delta varyantının şehirdeki yeni vakaların yaklaşık yüzde 90’ını oluşturduğunu açıklamıştı.