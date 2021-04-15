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Aşıların çöpe gittiği iddialarıyla ilgili Koca'dan açıklama

Bakan Koca, "Aşılama programında kullandığımız aşılar uygun saklama koşullarını haiz merkezlerde uygulanmaktadır. Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır." açıklamasını yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
ANKA
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COVID-19 salgınına karşı Biontech aşısı için randevu alanların bir kısmının aşı olmaya gitmemesi sonucu o dozların çöpe gittiği iddia edilmiş konu TBMM gündemine kadar taşınmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Koca, "Aşılama programında kullandığımız aşılar uygun saklama koşullarını haiz merkezlerde uygulanmaktadır. Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

 

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