Aşıların çöpe gittiği iddialarıyla ilgili Koca'dan açıklama

COVID-19 salgınına karşı Biontech aşısı için randevu alanların bir kısmının aşı olmaya gitmemesi sonucu o dozların çöpe gittiği iddia edilmiş konu TBMM gündemine kadar taşınmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Koca, "Aşılama programında kullandığımız aşılar uygun saklama koşullarını haiz merkezlerde uygulanmaktadır. Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.