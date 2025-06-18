ATO Başkanı Gürsel Baran: 'Ankara, sağlık turizminde lokomotif şehirlerinden biri'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Kalkınma Ajansı koordinatörlüğünde ve ATO ev sahipliğinde gerçekleştirilen Sağlık Odağında Yatırım Paneli ve Çalıştayı'nın açılış programına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Baran, "Ankara, sağlık turizminde Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri durumuna geldi. Hedefimiz Ankara’yı dünya ligine taşımak." ifadelerini kullandı.

"Ankara, sağlık turizmi yapmaya elverişli"

Programda açıklamalarda bulunan ATO Başkanı Gürsel Baran, sağlık sektörünün tüm dünyada stratejik sektörler arasında yer aldığını belirterek, ortalama yaşam süresi ve yaşlı nüfusun artması, gelişen teknolojiyle iyileşen yaşam koşulları, erken teşhis ve tedavi yöntemlerinin yaygınlaşması, pandemi gibi süreçlerin, sektörün önemini daha da arttırdığını ifade etti.

Sağlık sektöründe yeni girişim ve yatırımlara ihtiyaç bulunduğunu kaydeden Baran, Ankara’nın sağlık yatırımı için uygun altyapıya sahip olduğunun altını çizdi:

"Ankara, üniversite ve tıp fakülteleriyle, devlet, vakıf ve üniversite hastaneleriyle, sağlık turizmi yapmaya yetkili 400’e yakın sağlık işletmesiyle sağlık turizmi yapmaya son derece elverişli bir şehir. Medikal alanda üretimin yaklaşık yüzde 40’ı Ankara’da gerçekleştiriliyor.

Termal kaynaklarımız da büyük bir potansiyel barındırıyor. Tüm bu unsurları bir araya getirdiğimizde, Ankara sağlık turizminde Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri durumuna geldi. Şimdi hedefimiz Ankara’yı dünya ligine taşımak."

"ATO, sağlıkta atılacak her adımın destekçisi olacak"

Sağlık turizminin ekonomik katkısına da dikkat çeken Baran, şu açıklamalarda bulundu:

"2022 yılında Türkiye’ye sağlık turizmi kapsamında gelen yabancı sayısı 1,2 milyon düzeyindeyken, bu rakam 2024’te 1,5 milyona ulaştı. Yaklaşık 400 bini Ankara’ya geldi.

Bu çok kıymetli bir sayı. Normal bir turistin kişi başı harcaması bin dolar civarında iken, sağlık turizminde bu rakam 7-8 bin dolara kadar yükseliyor” dedi.

Sağlık hizmeti almaya gelen turistlerin aynı zamanda Kapadokya, Konya gibi yakın destinasyonlara da ilgi gösterdiğini belirten Baran, bu durumun Ankara ve çevresi için yeni turizm fırsatları doğurduğunu ifade etti.

Sağlık turizminin gelişmesi önündeki engellerden birinin yurt dışına direkt uçuşlar olduğunu vurgulayan Baran, “Ankara Ticaret Odası olarak sağlık alanında atılacak her adımın destekçisi olacağız. Bu çalıştaydan çıkacak sonuçları da yakından takip edeceğiz. Şehrimiz kazansın istiyoruz."