Avrupa Birliği kritik ilaç yasasında anlaşmaya vardı

AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında gerçekleştirilen Kritik İlaç Yasasına ilişkin müzakerelerde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Açıklamada, yasanın antibiyotikler, insülin ve ağrı kesiciler gibi temel ilaçlarda yaşanan eksiklikleri gidermeyi amaçladığına işaret edilerek, "Düzenleme, AB'de kritik ilaçların ve ortak çıkar kapsamındaki ilaçların tedarik güvenliği ile erişilebilirliğini artırmayı hedefliyor. Yeni kurallar, kritik ilaçların tedarik zincirlerini çeşitlendirmeyi, AB ülkelerinin kritik ilaç alımlarında birlikte hareket etmesini kolaylaştırmayı ve kritik ilaçlar ile bunların etkin maddelerinin AB içinde üretim kapasitesini güçlendirmeyi öngörüyor" ifadesi kullanıldı.

AB'de kritik ilaç tedarik zincirlerinin dayanıklılığını güçlendirmenin temel hedefler arasında yer aldığına işaret edilen açıklamada, bu kapsamda kritik ilaçlara ilişkin kamu alımlarında sözleşme makamlarının dayanıklılık odaklı şartlar uygulamasının zorunlu hale getirileceği bildirildi.

AB üretimine teşvik

Açıklamada, kritik ilaçlar ve bunların etkin maddelerinin AB merkezli üretiminin teşvik edileceği, Birliğin AB dışı ülkelere bağımlılığının azaltılmasının hedeflendiği, bu çerçevede sözleşme makamlarına "AB tercihi" yaklaşımını uygulamada esneklik sağlanacağı kaydedildi.

Yeni düzenleme ile AB ülkelerinin kritik ilaçlar ve ortak çıkar kapsamındaki ilaçların alımında güçlerini birleştirebileceğine dikkat çekilen açıklamada, üye ülkelerin ilaç tedarikinde toplu pazarlık gücünün artırılacağı, AB Komisyonunun 5 üye ülkenin talebiyle ortak alım yapabileceği belirtildi.

Açıklamada, üye ülkelerin acil durum stoklarına ilişkin bilgileri paylaşmasını sağlayacak yeni önlemler de alınacağı, stok verilerinin üye ülkeleri arasında paylaşılmasının ve gerektiğinde kritik ilaçların gönüllü olarak yeniden dağıtılmasının mümkün hale geleceği bildirildi.

Özellikle jenerik ilaçların üretimi uzun süredir Avrupa dışında yapılıyor. AB, temel ilaçlar ve farmasötik bileşenler konusunda Çin ve Hindistan gibi ülkelerdeki belirli tedarikçilere bağımlı bulunuyor. Bazı dönemler Avrupa ülkelerinde kritik ilaçların tedarikinde ciddi sorunlar yaşanabiliyor.