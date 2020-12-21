B.1.1.7 virüsü nedir? Yeni virüs ne kadar tehlikeli?

İngiltere'de ortaya çıkan B.1.1.7 virüsü dikkat çekti. 2019'un son günlerinden bu yana yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele veren dünyada B.1.1.7 virüsünün ortaya çıkması korkuya neden oldu. B.1.1.7 virüsü hakkında sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “İngiltere’den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021’de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir” ifadelerini kullandı.

B.1.1.7 virüsü nedir?

B.1.1.7 virüsünün bulaş hızı COVID-19'a göre yüzde 70 daha fazla. Ayrıca bu virüste gözlenen N501Y, Spike 69-70 del ve P681H mutasyonları B.1.1.7 virüsünün daha kolay ve hızlı şekilde yayılmasına neden olabilir. Daha önce COVID-19 geçirenlerde ve aşılananlarda oluşan bağışıklıktan da kurtulabilir.

"Mutasyonu kontrol altına almak çok zor olacak"

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, mutasyona uğrayan virüsün kontrolden çıktığını söylerken, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sky’da Sophy Ridge’in programına katılan Hancock, “Vaka sayısında adeta patlama yaşandı ve gidecek çok yolumuz var. Aşılar tamamlanmadan kontrol altına almak çok zor gözüküyor” dedi.

Hancock, “Orijinal planımızda virüsün mutasyona uğrayacağına dair bir bilgimiz yoktu. Mutasyona uğramış virüsün bu kadar hızlı yayılacağını tahmin etmiyorduk. VUI-202012/01 ismi verilen bu virüsün orijinal koronavirüse göre daha hafif olduğuna dair bir kanıt yok” dedi.