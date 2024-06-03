"Baba olmak depresyon riskini azaltırken kalbi yoruyor"

Kalp-damar hastalıkları dünya çapındaki ölüm nedenleri arasında birinci sırada geliyor. Çocuk sahibi olmanın kadınların kalp sağlığını nasıl etkilediği üzerine pek çok bilimsel çalışma yapılırken, bu kez de ABD'li bazı araştırmacılar babaları ele aldı ve ebeveyn olmanın erkek kalbini nasıl etkilediğini inceledi.

'Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis' (Çok Etnik Kökenli Ateroskleroz Çalışması) adlı uzun soluklu bir araştırmadan yararlanan ABD'li doktor ekip, farklı etnik kökenlerden 45-84 yaşlarında, yüzde 82'si baba olan 2 bin 814 erkeğin verisini inceleyerek yepyeni bir araştırmaya öncülük etti. Araştırma sonunda ortaya çıkan en dikkat çekici veri ise 'yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde, babaların kalp sağlığının çocuksuz erkeklerden daha kötü' olduğunun saptanmasıydı.

"Erken baba olmak kalbi yorabilir"

AJPM Focus adlı hakemli dergide yayımlanan çalışmada, katılımcıların beslenme biçimi, egzersiz alışkanlıkları ve sigara kullanımlarının yanı sıra vücut kitle indeksi, kan basıncı ve kolesterol seviyeleri değerlendirildi. Söz konusu araştırma, 25 yaşından önce çocuk sahibi olan babaların durumunun daha kötü olduğunu ve bu durumun en çok siyah ve Hispanik erkekler için geçerli olduğunu ortaya koydu. Dr. John James Parker bu sonuçla ilgili, çocuk bakımının yarattığı ek sorumluluğun ve babalığa geçiş stresinin, erkeklerin sağlıklı beslenip egzersiz yaparak sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmesini zorlaştırabileceğine işaret etti.

Çalışmada elde edilen bir diğer ilginç veri ise, babaların depresif semptom oranının baba olmayanlardan daha düşük olduğunun saptanmasıydı.





