Bağışıklığı güçlendiren mor patatesin sağlığa faydaları saymakla bitmiyor

Mor patatesin faydalarının saymakla bitmeyeceğini belirten Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Gamze Çakaloğlu, yüksek lif içerikli sebzenin sindirimi düzenlemeye yardımcı olduğunu ve bağırsak hareketlerini artırarak kabızlık gibi sorunların önüne geçtiğini söylüyor.

Alzheimer riskini azaltmaya yardımcı

Düşük glisemik indeksi sayesinde mor patatesin kan şekerini de dengelediğini kaydeden Çakaloğlu, "Böylece diyabet riskini azaltırken, mevcut diyabet hastaları için de kan şekeri kontrolünü kolaylaştırır. Antosiyanin içeriğiyle beyin sağlığını destekler, hafızayı güçlendirir ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların riskini azaltmaya yardımcı olur. A vitamini ve doğal pigmentler açısından zengin olması, göz sağlığını korur ve görme yetisini güçlendirir" ifadelerini kullandı.

Hamilelikte sağlıklı gelişime destek

'Mor Majeste' olarak adlandırılan mor patatesin, Türkiye'de 2018'de üretimine başlandığını kaydeden Çakaloğlu, şunları kaydetti: "Antioksidan yüklü yapısı sayesinde vücudu serbest radikallere karşı korurken, kompleks bir karbonhidrat kaynağı olarak enerji ihtiyacını sağlıklı bir şekilde karşılar. Potasyum içeriğiyle kalp sağlığını destekler ve tansiyonun düzenlenmesine katkıda bulunur. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olurken, folik asit özellikle hücre yenilenmesi ve gebelikte sağlıklı gelişim için önemlidir. Demir içeriği ise kan hücrelerinin oksijen taşıma kapasitesini artırarak anemi riskini azaltabilir."

Enerji verici ve besleyici

Çakaloğlu, mor patatesin enerji metabolizmasını düzenleyen B kompleksi vitaminlerine de sahip olduğunu, vücudu enfeksiyonlara karşı koruduğunu, mineraller ve kompleks karbonhidratlar açısından zengin olması nedeniyle enerji verici ve besleyici bir seçenek olduğunu vurguladı.