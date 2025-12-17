Bakan Işıkhan duyurdu: 72 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 72 ilacın daha geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu. Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların ilaca ve tedaviye erişimini güçlendirmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Açıklamaya göre geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında 9 romatolojik ilaç, 9 diyabet ilacı, 3 kanser ilacı ve 2 MS ilacı bulunuyor.

Işıkhan ayrıca geri ödeme kapsamına alınan toplam 72 ilacın 69'unun yerli üretim olduğu vurguladı.

Bakan Işıkhan, paylaşımında, İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" açıklamasında bulundu.