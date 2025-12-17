Bakan Işıkhan duyurdu: 72 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 72 ilacın daha geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı. Yapılan düzenlemeyle romatolojik, diyabet, kanser ve MS tedavisinde kullanılan ilaçların geri ödeme listesine eklendiği belirtildi. Bakan Işıkhan, söz konusu ilaçların büyük bölümünün yerli üretim olduğuna dikkat çekti.
Açıklamaya göre geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında 9 romatolojik ilaç, 9 diyabet ilacı, 3 kanser ilacı ve 2 MS ilacı bulunuyor.
Işıkhan ayrıca geri ödeme kapsamına alınan toplam 72 ilacın 69'unun yerli üretim olduğu vurguladı.
Bakan Işıkhan, paylaşımında, İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" açıklamasında bulundu.
