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Bakan Koca: Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz

Sağlık Bakanı Koca, "Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz. Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama sayısı arttıkça soru işaretlerinin azalacağını belirtti.  

Bakan Koca, Twitter hesabından yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşılamasına ilişkin açıklamada bulundu. 

Koca, açıklamasında, "Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz. Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak." ifadelerine yer verdi.   