Bakan Koca: Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz
Sağlık Bakanı Koca, "Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz. Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak." dedi.
AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama sayısı arttıkça soru işaretlerinin azalacağını belirtti.
Bakan Koca, Twitter hesabından yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşılamasına ilişkin açıklamada bulundu.
Koca, açıklamasında, "Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz. Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak." ifadelerine yer verdi.