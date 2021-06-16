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Bakan Koca: 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattık

Bakan Koca, 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasının başlatıldığını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, randevu alanların aynı gün içinde aşı olabilecekleri bir uygulama başlattıklarını açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Bugün randevu istesem aşım ne zaman yapılır?

“Gün içinde randevu, gün içinde aşı” uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım." ifadelerini kullandı.

 

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