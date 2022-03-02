Bakan Koca: Hayatımızı yeniden düzenlemek için değişiklik zamanı
Bu akşam saat 18,00'de bir basın toplantısı düzenleyecek olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı öncesinde sosyal medya hesabından "Hayatımızı yeniden düzenlemek için gerekli değişiklikleri yapmanın zamanı geldi" paylaşımında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hayatımızı yeniden düzenlemek için gerekli değişiklikleri yapmanın zamanı geldi" dedi.
Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de ilk vakanın açıklanmasının ardından "Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda bir düzene sokmaktır." açıklaması yaptığını hatırlatarak, bugün için "Hayatımızı yeniden düzenlemek için gerekli değişiklikleri yapmanın zamanı geldi." değerlendirmesinde bulundu
Koca detayların 18.00'de düzenlenecek basın toplantısında açıklanacağını belirtti.