Bakan Koca: Özel hastanelerin sistemi delmesine izin vermeyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aralık ayında COVID vakalarında artış olabileceğini, bu nedenle özellikle risk grubundaki vatandaşların aşı olması gerektiğini söyledi.

Özel hastanelerle ilgili yönetmelik ile muayenehane hekimlerinin özel hastane ameliyatlarının kısıtlandığı konusuna da değinen Koca, "Muayenelerle ilgili şu anda bir çalışma yok. Özel hastanelerin muayeneler üzerinden sistemi delmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Koca ayrıca "Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları (ek ödeme) ve eczacılar teşvik alacak" ifadesini kullandı.