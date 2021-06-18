  1. Dünya Gazetesi
  2. Sağlık
  3. Bakan Koca'dan aşılama açıklaması: Geri sayım başladı
Takip Et

Bakan Koca'dan aşılama açıklaması: Geri sayım başladı

Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50’sinin tam doz veya ilk doz aşısının tamamlandığını belirten Bakan Koca, "Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 salgınına karşı başlatılan aşılama çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Koca, 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50’sinin tam doz veya ilk doz aşısının tamamlanmış durumda olduğunu bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, "Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50’sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı." ifadelerini kullandı.

 

Bakanlık verileri: Vaka sayısı 64 ilde azaldı, 17 ilde arttıBakanlık verileri: Vaka sayısı 64 ilde azaldı, 17 ilde arttıGündem
COVID-19'da 5 bin 904 yeni vaka, 62 ölümCOVID-19'da 5 bin 904 yeni vaka, 62 ölümGündem

 

Etiketler
Corona virüs koronavirüs COVID GÜNLÜĞÜ