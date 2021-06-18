Bakan Koca'dan aşılama açıklaması: Geri sayım başladı
Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50’sinin tam doz veya ilk doz aşısının tamamlandığını belirten Bakan Koca, "Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 salgınına karşı başlatılan aşılama çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Koca, 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50’sinin tam doz veya ilk doz aşısının tamamlanmış durumda olduğunu bildirdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, "Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50’sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı." ifadelerini kullandı.