Bakan Koca’dan katsayı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden ödeme katsayılarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Hastanelerde görev yapan halk sağlığı, biyokimya, mikrobiyoloji ve diğer temel bilim uzmanları için 3’e çıkarılıp, diğer uzmanlarla eşitlenen katsayının Eylülde uygulanacağını belirten Bakan Koca, temel bilimler dâhil, afiliye hastane ile sözleşmesi olan uzmanlar arasında ise katsayı farkının olmayacağını bildirdi.

Birinci basamak sağlık kuruluşlarında (İSM, TSM) taban ek ödeme katsayısı kurum hedeflerinin yayınlanmasıyla birlikte 1’e çıktığını anımsatan Koca, şunları kaydetti: “Toplu sözleşmeden doğan haklar çerçevesinde bu katsayı hekim dışı sağlık personeli için 1,1’e çıkmış olacak. Değişiklik uygulamaya kondu.

112 Acil Hizmetleri çalışanları taban ek ödemesi yüksek tutulmuştur. Hesaplamada kullanılan katsayı; hekimlerde yüzde 10, diğer sağlık personelinde yüzde 40 oranında artışla uygulamaya kondu. Toplu sözleşmeden doğan haklar ile hekim dışı sağlık personeli için ayrıca yüzde 10 artış gerçekleşti.”