Bakan Koca’dan palyatif bakım hizmetlerine ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlıklarına bağlı 478 kurumun palyatif bakım hizmeti verdiğini söyledi.
AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Palyatif Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Bakan Koca, açıklamasında “Palyatif bakım, ciddi bir sağlık sorunu sebebiyle uzun süre tedavi alması gereken hastaların tedaviye ek olarak ihtiyaç duyduğu hizmettir. Bakanlığımıza bağlı 478 kurum palyatif bakım hizmeti vermektedir. Geçen yıl bu hizmetten 59 bin 7 kişi yararlandı.” ifadelerine yer verdi.