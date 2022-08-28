Bakan Koca’dan teşvik ödemesi paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yönelik teşvik ödemelerine ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Koca, paylaşımında “Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor. Örneğin: Hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek.” ifadelerine yer verdi.