Bakan Koca’dan teşvik ödemesi paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayatın insana her gün yeni bir şey öğrettiğini belirterek, “Örneğin: Hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek.” ifadesini kullandı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yönelik teşvik ödemelerine ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Koca, paylaşımında “Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor. Örneğin: Hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek.” ifadelerine yer verdi.