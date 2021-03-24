Bakan Koca'ya çağrı: Antikor testleri ücretsiz yapılsın

CHP Gaziantep Milletvekili Opr. Dr. Bayram Yılmazkaya, pandemi sürecinde etkin mücadele için hükümet ve Sağlık Bakanlığı’na seslenerek, “Salgınla mücadelede önemli bir parametre olan antikor testlerinin yaygın olarak ücretsiz bir şekilde yapılması pandemiyle mücadele noktasında önemlidir. Sağlık Bakanlığının gerekli duyarlılığı göstererek antikor testini kriterlere uygun olan tüm vatandaşlara ücretsiz olarak yapması toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir. Bu konuda gerekli adımlar biran önce atılmalı devlet hastanelerinde antikor testi ücretsiz bir şekilde yapılmalıdır. Sosyal devlet olmanın gereği de budur.” dedi.

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren binlerce hastanın tedavisine destek verilmesi noktasında immün plazma bağışının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Yılmazkaya, “COVID-19 hastalığını geçirdikten sonra iyileşen kişiler, en az 14 gün sonra, en fazla 3 ay içerisinde immün plazma bağışı, yapabilir. Özellikle COVID rahatsızlığını atlatmış olan ve üzerinden 14 gün geçmiş olan 18-60 yaş arasında 50 kilogramın üzerinde, gebe kalmamış kadınlar ve kan bağışında herhangi bir mahsuru bulunmayan vatandaşlarımızın plazma bağışları çok önemli. İmmün plazma bağışı binlerce hastaya umut olacak.” ifadelerini kullandı.

"Test ücretsiz olsun"

Kan örneği alınarak yapılan antikor testinin hastalık geçirip geçirilmediğini anlamak için yapılan önemli bir çalışma olduğunun altını çizen Bayram Yılmazkaya, testlerin ücretsiz olması için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan harekete geçmesini istedi.

Yılmazkaya, “Bugüne kadar 3 milyonun üzerinde vaka görülen ülkemizde 2 milyon 860 binin üzerinde iyileşen hasta var. Öncelikli olarak bu iyileşen hastaların antikor düzeylerine bakılmalıdır. Antikor test sonucu 0,9 ve üzerinde ise, COVID-19 IgG koruyucu antikorları gelişmiş demektir. Antikor değeri önemli bir parametredir. Hastalığı geçiren kişilerin bu testi yaptırması gerekli. Antikor testi 300-400 lira civarında özel hastanelerde yapılmaktadır. Devletin bunu ücretsiz yapması gereklidir.” dedi.

"Koruma ve tedavide büyük öneme sahip"

COVID-19 hastalığı geçirdikten sonra antikor gelişen kişilerin yüzde 90 oranında bağışıklık kazanabileceğini belirten Yılmazkaya, “Antikorları pozitif olan kişinin hastalık geçirmeme ihtimali yüzde 90 civarında. Aşı çalışmalarının yanı sıra immün plazma tedavisi de yapılan koruma ve tedavi girişimlerinde çok önemli bir yere sahip. İmmün plazma bağışı konusunda toplumun daha duyarlı davranması gerek.” diyerek, şartları uygun olan vatandaşlara plazma bağışçıları olmaları çağrısında bulundu.