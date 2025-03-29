Bakan Memişoğlu: '9 sağlık meslek grubunda yeni istihdam alanları oluşturuyoruz'

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Bakanlık tarafından hazırlanan ve bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest Meslek İcrası Hakkında Yönetmelik"e ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Memişoğlu, söz konusu yönetmelikle 9 sağlık meslek grubunda yaklaşık 420 bin sağlık çalışanı için yeni istihdam alanı oluşturulduğunu kaydetti.

"Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’nı inşa etme çabasındayız"

Sağlık hizmetleri ve tesislerinin niteliğini artıracak kapsamlı düzenlemeler yaptıklarını ifade eden Bakan Memişoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Göreve geldiğimiz günden bugüne tek bir gayemiz var. Attığımız her adımda taş üstüne taş koyarak Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’nı inşa etme çabasındayız.

Bu maksatla kısa süre içinde;

Gerek sağlık altyapımızı gerek sağlık hizmetlerimizi güçlendirecek birçok yönetmelik değişikliğini hayata geçirdik.

Sağlık hizmetlerimizin ve sağlık tesislerimizin niteliğini artıracak kapsamlı düzenlemeler yaptık.

Bugün Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile;

9 sağlık meslek grubunda yaklaşık 420 bin sağlık çalışanı için yeni istihdam alanı oluşturuyoruz.

Sağlık hizmetlerimizi daha yaygın ve erişilebilir hâle getirecek uygulamaları mümkün kılıyoruz.

Bizler, millete hizmetin boynumuzun borcu olduğuna inanıyor; bu mesuliyetin bilinciyle canla başla çalışıyoruz.

Yeni Yönetmelik’in ülkemiz, milletimiz ve büyük sağlık ailemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."