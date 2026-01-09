Bakan Memişoğlu açıkladı: 165 ülkeden sağlık hizmeti için Türkiye tercih edildi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir Valiliği’nde Vali İsmail Ustaoğlu’na gerçekleştirdiği ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, kentte gün boyunca katılacağı programlarda sağlık hizmetleri ile devam eden yatırımların ele alınacağını, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha etkin erişimi için toplantılar yapacaklarını söyledi.

Balıkesir’de süren sağlık yatırımlarına değinen Memişoğlu, Sındırgı ilçesindeki devlet hastanesi inşaatında yaşanan sorunlara dikkat çekerek, “Sındırgı ilçesinde devlet hastanesi inşaatımız vardı. Maalesef inşaat sürecinde müteahhitlerin bırakmasıyla sorunlar yaşamıştık ama bu problemleri çözdük. Yeni ihalemizi yaptık, yer teslimini de yaptık. Allah nasip ederse 2026'nın ortasında milletimizin hizmetine bu hastaneyi sokacağız" dedi.

Hastane projesini duyurdu

Kent merkezindeki devlet hastanesi inşaatının hızlı şekilde sürdüğünü belirten Memişoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Edremit'te 300 yataklı hastanemizin de Kepsu'taki hastanemizin inşaatı da devam ediyor. Bandırmalı hemşehrilerimize bir müjdemiz de var. Bandırma'da 300-350 yataklı, kapasitesi artırılabilecek bir hastanenin proje ihalesine en kısa zamanda çıkıyoruz. İnşallah 2026'da onun projesini bitirip inşaatına da önümüzdeki sene başlayacağız. Bandırma'da hem üniversitemiz hem üniversite hastanemiz var. Oradaki vatandaşlarımıza bu hizmeti sunmak için projeyi hazırlayacağız."

"165 ülkeden sağlık hizmeti için Türkiye tercih edildi"

Sağlık alanında ihtiyaç duyulan her durumda vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Memişoğlu, Türkiye’nin son 24 yılda sağlık hizmetlerinde önemli bir ilerleme kaydettiğini ifade etti. Memişoğlu, "Türkiye, sağlık hizmetleri anlamında özellikle son 24 senede çok büyük bir yol katetti. Bugün dünyanın 165 ülkesindeki insanlar, sağlık hizmeti almak için ülkemize geliyor" diye konuştu.

Toplum sağlığını korumanın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirten Memişoğlu, “En büyük hedeflerimizden bir tanesi, toplumumuzun sağlıklı kalması, hastalanmaması. Onun için 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' diyoruz.” ifadelerini kullandı. Sigara ve tütün kullanımına da dikkat çeken Memişoğlu, vatandaşları bu alışkanlıklardan uzak durmaya çağırarak, “Çünkü yaklaşık 3'te 1'i sigara içen bir toplumda yaşamak istemiyoruz.” dedi.

Sigara bırakma sürecinde her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını dile getiren Memişoğlu, “İlacıyla, önerisiyle, hekimiyle, sigara bırakma polikliniklerimizle insanlarımızın bu kötü alışkanlıklardan kurtulmasını sağlamaya çalışacağız.” ifadelerini kullandı ve vatandaşların 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı’nı arayabileceklerini hatırlattı.

Memişoğlu ayrıca, sağlıklı hayat merkezlerinde diyetisyen, psikolog, çocuk gelişimci, fizyoterapist gibi birçok branşta ücretsiz hizmet sunulduğunu belirterek, pilates salonları ve kanser tarama birimlerinden de yararlanılabildiğini söyledi. Bu hizmetlere Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınarak ulaşılabileceğini ifade etti.