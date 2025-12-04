Bakan Memişoğlu açıkladı: Türkiye'nin ilk kalp makinesi, kanser ilacı, ambulans ve helikopteri geliyor

Memişoğlu, yaptığı açıklamada yerli kalp makinesi üretiminin tamamlandığını ve cihazın 2026’da ilk kez kullanılmaya başlanacağını ifade etti. Projenin ASELSAN tarafından yürütüldüğünü vurgulayan Bakan Memişoğlu, bunun sağlık teknolojilerinde önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

İlk yerli kanser ilaç geliyor

Aynı yıl içinde Türkiye’nin ilk yerli kanser ilacı ve moleküler ilaçlarını da üretip vatandaşın hizmetine sunacağını belirten Memişoğlu, bu alandaki çalışmaların hızla sürdüğünü kaydetti.Sağlık hizmetinin yanında sağlık teknolojisi üretiminde de büyük gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Kalp makinesi yapıyoruz. 2026'da ilk defa kalp makinesi yerli olarak kullanılacak. Bunu da ASELSAN yapıyor. İlk defa 2026 yılında kendi ilacımızı, kanser ilacımızı ve moleküler ilaçları yerli olarak üretip insanımıza ulaştıracağız. Kalp durduğu zaman, bir yolda bir yerde gördüğünüzde, o cihazlar en yakın zamanda bahçelerde, alışveriş merkezlerinde, havaalanlarında, kalabalık yerlerde sabit olarak kalacak. Cihazları kullanıp, ambulansta hekimimiz gelinceye kadar, orada herhangi bir vatandaşımızın o duran kalbi çalıştıracak cihazlara ulaşmasını sağlayacağız. Bunu da başardık. Bunu da yerli olarak ürettik."

2026 yılının sonunda göreve başlayacak

Yerli ve milli GÖKBEY helikopter ambulanslarının 2026 sonunda göreve başlayacağını aktaran Memişoğlu, "Bu esasında Türkiye'nin teknolojide ve sağlıkta nereye geldiğini gösteriyor. Bundan 30 sene evvel hayal bile edilemezdi. Bırak hava ambulansını, normal ambulanslar bile benzin veya mazot bulmak için yer ararken, biz şu anda kendi helikopterimizle, yazılımıyla, motoruyla, her şeyiyle, içinin dizaynıyla ambulans oluşturup, insanlarımıza bu hava ambulansla hizmet etmeye başlayacağız. Bu esasında ülkemizin nereye geldiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.