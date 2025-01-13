Bakan Memişoğlu: Aile hekimlerinin maaşları kesilmedi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NTV yayınında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Memişoğlu, aile hekimliğinde hedeflerinin koruyucu hekimliği ön planda tutmak olduğunu söyledi.



Aile hekimliğini önemsediklerini ve güçlendirmek için adımlar arttıklarını anlatan Bakan Memişoğlu, aile hekimlerinin maaşlarının kesildiğine yönelik iddiaları reddedip, aksine teşviklerin üç kat artırıldığını ifade etti.

“Yeni adımlar atılacak”

Aile hekimlerinin, sorumlu olduğu kişilerin sağlığından sorumlu olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Bir önceki döneme göre, eğer bu nüfus daha çok hastalanıyorsa, onun koruyucu sağlık hizmeti yeteri kadar verilmemiş diye düşünürüz” dedi.



Aile hekimliklerinin fiziki şartlarının önemli olduğunu vurgulayan Bakan Memişoğlu, önümüzdeki günlerde bu konuda yeni adımlar atılacağını anlattı.