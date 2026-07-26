Bakan Memişoğlu 'maalesef' diyerek açıkladı: Türkiye dünyada ikinci 2. sırada

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize Şehir Hastanesi şantiyesinde yaptığı incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sağlık alanında önemli yatırımlar yapıldığını belirten Memişoğlu, bu yatırımların toplumun daha sağlıklı bir yaşam sürmesiyle desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

"Sağlıkta bu kadar iyi şeyler yapan bir ülkede toplumun da sağlıklı olması gerekir." diyen Memişoğlu, bireylerin sağlığını korumasında yaşam alışkanlıklarının belirleyici olduğuna dikkat çekti.

"Her üç kişiden biri sigara içiyor"

Sigara kullanımının Türkiye için önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Maalesef bugün Türkiye'de yaklaşık yüzde 34 insanımız, yani üç insandan bir tanesi sigara içiyor ve dünyada akciğer kanserinde ilk ikiye girmiş bir ülkeyiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, tütün kullanımının azaltılmasının toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirterek vatandaşlara sigaradan uzak durmaları çağrısında bulundu.

Alkol ve sağlıksız beslenmeye de dikkat çekti

Sağlıklı yaşamın yalnızca sigarayı bırakmakla sınırlı olmadığını ifade eden Memişoğlu, "Biz insanların sağlıklı kalmasını istiyoruz. Onun için bedenlerimize bakmamız için de kötü alışkanlıklardan, sigaradan, alkolden ve kötü beslenmeden uzak durmamız lazım." dedi.

"Türkiye kilo konusunda da riskli ülkeler arasında"

Obezite ve fazla kilonun da giderek büyüyen bir sorun haline geldiğini belirten Memişoğlu, "Maalesef kilo anlamında da Türkiye riskli ülkelerin başında geliyor" değerlendirmesinde bulundu.