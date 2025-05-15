Sağlık Bakanlığı, vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak yeni bir uygulama başlattı. Hedef, 10 milyon kişiye ulaşarak boy, kilo ve Vücut Kitle İndeksi (VKİ) ölçümleriyle fazla kilolu bireyleri tespit etmek.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, uygulamanın detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Bakan, sağlık personelinin meydanlar, kamusal alanlar ve etkinlik noktalarında mobil ölçüm istasyonları kuracağını ve ölçümler sonucunda fazla kilolu kişilerin Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirileceğini belirtti.

Bu merkezlerde vatandaşlara diyetisyenler tarafından ücretsiz beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti sunulacak.

Bakan Memişoğlu Ölçüm yaptırdı: “Biraz fazlamız varmış”

Bakan Memişoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda kendi VKİ ölçümünü yaptırdığını açıklayarak esprili bir videoya da yer verdi.

"Biraz fazlamız varmış. İş başa düştü, her gün yürüyeceğiz" diyen Bakan, sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti. Gençlere de seslenen Memişoğlu, “Sosyal medyada yazdıklarınızı okuyorum. Çok yaratıcı ve eğlencelisiniz ama fazla kilo konusu ciddi” ifadelerini kullandı.

Biraz fazlamız varmış. 😊



İş başa düştü, her gün yürüyeceğiz. 🚶🏽 pic.twitter.com/ZXuytWFxTh — Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) May 15, 2025

Bakan paylaşımında, uygulamanın sadece bir ölçüm faaliyeti değil, sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak adına önemli bir farkındalık adımı olduğunu vurguladı.

Sevgili gençler, sosyal medyada yazdıklarınızı okuyorum.

Çok yaratıcı ve eğlencelisiniz. Ancak fazla kilo konusu ciddi. 🙂



81 ilde eş zamanlı başlattığımız uygulama kapsamında ben de gönüllü olarak vücut kitle indeksimi ölçtürdüm.



Fazla kilolu kişileri Aile Sağlığı… pic.twitter.com/esXXWlBRCz — Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) May 15, 2025

“Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla yürütülen uygulamaya katılmak isteyen vatandaşlar, bulundukları şehirlerdeki ölçüm noktalarına giderek ücretsiz VKİ ölçümü yaptırabiliyor.