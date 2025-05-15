Bakanlık 81 ilde sahada: Bakan Memişoğlu da tartıya çıktı! 'Biraz fazlamız varmış... her gün yürüyeceğiz'
Sağlık Bakanlığı, 10 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediği yeni uygulamayla, vatandaşlara meydan ve etkinlik alanlarında vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümü yapıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da gönüllü olarak ölçüm yaptıranlar arasında yer aldı. Ölçümünün ardından yaptığı paylaşımda yürürken görüntülerini paylaşarak "Biraz fazlamız varmış. İş başa düştü, her gün yürüyeceğiz" diyen Memişoğlu sosyal medya gündem oldu. Memişoğlu ayrıca gençlere seslenerek "Sosyal medyada yazdıklarınızı okuyorum. Çok yaratıcı ve eğlencelisiniz ama fazla kilo konusu ciddi" dedi.
Sağlık Bakanlığı, vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak yeni bir uygulama başlattı. Hedef, 10 milyon kişiye ulaşarak boy, kilo ve Vücut Kitle İndeksi (VKİ) ölçümleriyle fazla kilolu bireyleri tespit etmek.
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, uygulamanın detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Bakan, sağlık personelinin meydanlar, kamusal alanlar ve etkinlik noktalarında mobil ölçüm istasyonları kuracağını ve ölçümler sonucunda fazla kilolu kişilerin Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirileceğini belirtti.
Bu merkezlerde vatandaşlara diyetisyenler tarafından ücretsiz beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti sunulacak.
Bakan Memişoğlu Ölçüm yaptırdı: “Biraz fazlamız varmış”
Bakan Memişoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda kendi VKİ ölçümünü yaptırdığını açıklayarak esprili bir videoya da yer verdi.
"Biraz fazlamız varmış. İş başa düştü, her gün yürüyeceğiz" diyen Bakan, sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti. Gençlere de seslenen Memişoğlu, “Sosyal medyada yazdıklarınızı okuyorum. Çok yaratıcı ve eğlencelisiniz ama fazla kilo konusu ciddi” ifadelerini kullandı.
Biraz fazlamız varmış. 😊— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) May 15, 2025
İş başa düştü, her gün yürüyeceğiz. 🚶🏽 pic.twitter.com/ZXuytWFxTh
Bakan paylaşımında, uygulamanın sadece bir ölçüm faaliyeti değil, sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak adına önemli bir farkındalık adımı olduğunu vurguladı.
Sevgili gençler, sosyal medyada yazdıklarınızı okuyorum.— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) May 15, 2025
Çok yaratıcı ve eğlencelisiniz. Ancak fazla kilo konusu ciddi. 🙂
81 ilde eş zamanlı başlattığımız uygulama kapsamında ben de gönüllü olarak vücut kitle indeksimi ölçtürdüm.
Fazla kilolu kişileri Aile Sağlığı… pic.twitter.com/esXXWlBRCz
“Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla yürütülen uygulamaya katılmak isteyen vatandaşlar, bulundukları şehirlerdeki ölçüm noktalarına giderek ücretsiz VKİ ölçümü yaptırabiliyor.