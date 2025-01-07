Bakanlıktan 'mide balonu' ürününe tedbir! Satışı geçici olarak durduruldu

Sağlık Bakanlığı, medyada yer alan "Mide balonu artık yasak" başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, haberin kaynağının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) resmi internet sitesindeki duyuru olduğu ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "TİTCK, 2 Ocak 2025 tarihli duyurusunda, bir firmaya ait mide balonu sisteminin tüm barkodlarının AB Komisyonu tarafından nihai karar verilene kadar tedbir amaçlı olarak piyasaya arzının, piyasada bulundurulmasının, önerilmesinin veya teşhir edilmesinin durdurulmasına; ayrıca ürünün TİTCK Ürün Takip Sistemi'ndeki ürün hareketlerinin de kısıtlanmasına karar verildiğini açıklamıştır."

Karar Fransa'dan çıktı

Fransa'nın söz konusu ürünün uygun olmayan koşullarda takılması sonucu hastalarda risk yaratabildiği görüşünden hareketle, bu firmaya ait mide balonu sisteminin ülkesinde uygulanmasını yasakladığı, ayrıca tüm Avrupa'da yasaklanması talebiyle AB Komisyonu'na başvurduğu bildirildi.

Açıklamada, "Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu da AB Komisyonu'ndan çıkacak karar süresince söz konusu mide balonu sisteminin Türkiye'de uygulanmasını durdurmuştur." ifadelerine yer verildi.