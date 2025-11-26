Google Haberler

Bakteri şüphesi nedeniyle 40 binden fazla burun spreyi toplatıldı

ABD'de satılan Walgreens marka burun spreyleri bakteri kontaminasyonu şüphesi nedeniyle geri çağrıldı,

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bakteri kontaminasyonu şüphesi nedeniyle 41 in 328 şişe Walgreens Saline Nasal Spray with Xylitol ürününün geri çağrıldığını duyurdu.

FDA’nın açıklamasına göre geri çağırma, ülke genelinde satılan 1,5 ons (45 mL) boyutundaki Walgreens Saline Nasal Spray with Xylitol ürününü kapsıyor. Kontaminasyon şüphesi, çiğ sütte bulunabilen Pseudomonas lactis bakterisine dayanıyor.

Walgreens, geri çağırmanın FDA rehberliğinde ve “ihtiyatlılık” gerekçesiyle başlatıldığını, müşteri güvenliğinin öncelik olduğunu belirtti.

