Bakterili makarna kabusu: 6 kişi öldü

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), hazır makarna yemekleriyle bağlantılı listeria salgınında 27 kişinin enfekte olduğunu, 25 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Vakalar Hawaii, Illinois, Michigan, Oregon, Teksas ve Utah eyaletlerinde görüldü. Ayrıca bir hamilelik vakasında fetüs kaybı yaşandı.

Yetkililer, bazı kişilerin tıbbi yardım almadan iyileştiğini belirterek gerçek vaka sayısının daha yüksek olabileceğini bildirdi.

Soruşturma, Mart ayında ABD Tarım Bakanlığı Gıda Güvenliği Servisi’nin (FSIS) rutin kontrolleri sırasında FreshRealm firmasının tavuklu fettuccine alfredo ürününde listeria tespit etmesiyle başladı.

Eylül ayında aynı bakterinin, FreshRealm tarafından test edilen etli linguine marinara ürününde de bulunduğu açıklandı.

DNA analizleri, bu ürünlerdeki bakterinin salgına yol açan aynı listeria suşu olduğunu doğruladı.

Ürünler marketlerden toplattırılıyor

Listeria pozitif çıkan makarnaları tedarik eden Nate’s Fine Foods, ön pişirilmiş fettuccine, linguine ve farfalle partilerini geri çağırdı.

Şirket doğrudan satış yapmıyor ancak Kroger, Trader Joe’s, Albertsons, Giant Eagle, Sprouts Farmers Market gibi zincirlerde satılan hazır makarna ve salataların da riskli ürünler arasında olduğu açıklandı.

CDC, listeria bakterisinin özellikle hamile kadınlar, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf kişiler için ölümcül olabileceğini hatırlatarak, tüketicilere geri çağrılan ürünleri derhal imha etmeleri çağrısında bulundu.