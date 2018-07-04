Baran: Türkiye sigortacılık sektörü için cazip bir pazar

04 Temmuz 2018

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, sigortacılık sektörünün yüksek büyüme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, "Ülkemiz, genç nüfusu ve bu nüfusa karşın düşük sigortalılık oranı nedeniyle cazip bir pazar olma özelliği taşıyor. Bu nedenle sigortacılık sektörü, yerli sermayenin yanı sıra yabancı yatırımcıların da ilgisini çekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, ATO Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi, Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu ve Başkent Sigorta Acenteleri Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Sigortacılık Sektöründeki Yeni Gelişmeler" konulu toplantıda, sektörün hem tasarruf aracı olarak hem de sunduğu sigorta teminatıyla ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Türkiye'de sigortanın öneminin deprem, sel, yangın gibi olaylardan sonra gündeme geldiğine işaret eden Baran, sigortanın faydalarının topluma anlatılması ve sigorta bilincinin geliştirilmesine yönelik birtakım faaliyetler yürütülmesi gerektiğini bildirdi.

Baran, sektördeki büyüme ivmesinin, Türkiye'nin sigorta alanında ne denli büyük bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koyduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde üç araçtan sadece birisi sigortalı. Sigortalı konut oranı yüzde 35. Zorunlu deprem sigortasında bile oranımız yüzde 45'lerde. Sağlık sigortalı sayımız yaklaşık 2 milyon. Sigortacılık sektörü yüksek bir büyüme potansiyeline sahip. Ülkemiz, genç nüfusu ve bu nüfusa karşın düşük sigortalılık oranı nedeniyle cazip bir pazar olma özelliği taşıyor. Bu nedenle sigortacılık sektörü, yerli sermayenin yanı sıra yabancı yatırımcıların da ilgisini çekiyor."

Sektörün sorunlarını çözmek için gayret gösterdiklerini vurgulayan Baran, sigorta acentelerinin KOBİ statüsüne alınarak KOSGEB desteklerinden faydalanması konusunu çözüme kavuşturduklarını belirtti.

Kaynak: AA