Bayer ile NextRNA'dan ortak kanser çalışması
Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, kansere karşı tedavi geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Bayer, ABD'li biyoteknoloji şirketi NextRNA'yla işbirliği yapacak. Şirketlerin iki onkoloji programını ortaklaşa ilerletecek.
Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer ile ABD'li biyoteknoloji şirketi NextRNA, ortak açıklama yayınladı. Açıklamada şirketlerin, iki onkoloji programını ortaklaşa ilerletmek için işbirliği yapacağı belirtildi.
Buna göre Bayer, NextRNA'ya araştırma finansmanı ve kademeli telif hakları dahil olmak üzere 547 milyon dolara kadar fon sağlayacak. Ayrıca, NextRNA da pazarda başarılı ilaçların net satışları üzerinden kademeli telif hakkı elde edecek.
Bayer tazminata çarptırılmıştı
Öte yandan Bayer, 2018'de, ABD'li tarım şirketi Monsanto'yu 63 milyar dolara satın almasının ardından, bu şirketin geliştirdiği Roundup isimli glifosat içeren zirai ilacın kanser oluşumunu tetikleyen önemli bir unsur olduğunu iddia edenlerin açtığı davalarda milyarlarca dolar para cezası ve tazminat ödemeye mahkum edilmişti.