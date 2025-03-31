Bayramın olmazsa olmazı baklava tüketirken dikkat!

Ramazan Bayramı'na ikinci adını veren şeker denince akla, baklavadan şöbiyete, sofraların olmazsa olmazı tatlılar geliyor. Ölçülü tüketildiği zaman bir sağlık sorununa yol açmayan tatlılar konusunda uzmanlar bazı noktalara önemle dikkat çekiyor...

Baklava, lokum, şekerpare gibi tatlıların içeriğindeki yüksek şeker ve yağ nedeniyle sağlık açısından risk oluşturabileceğini belirten Diyetisyen Özgenaz Kazan, bayramda şerbetli tatlılar yerine sütlaç, güllaç veya meyveli tatlılar gibi hafif alternatiflerin tercih edilmesinin sağlık açısından daha doğru olduğunu ifade etti.

Sağlığınız için bu önerilere kulak verin...

Kazan sağlık için tatlıyla kurulması ilişkide dikkat edilmesi gereken unsurları şu şekilde sıraladı:

* Her ziyarette tatlı ve hamur işi tüketmek, sindirim sorunlarına yol açabilir.

* Sık sık su içmek tokluk hissini artırır ve fazla tatlı tüketimini belirli ölçüde engeller.

* Bayram ziyaretleri arasında kısa yürüyüşler yapmak, ailece açık havada vakit geçirmek kalori yakımını destekler.

* Şekerli içecekler ve asitli içecekler yerine, şekersiz komposto, bitki çayları veya maden suyu gibi alternatifler tercih edilebilir.

* Şeker hastaları tatlı tüketimini minimumda tutmalı, tansiyon hastaları ise tuzlu ikramlardan kaçınmalı.

* Beslenme sebebiyle herhangi bir sağlık sorunu yaşayanlar, en kısa sürede doktor veya diyetisyene danışarak sağlık sorunu yaratmayacak bir beslenme planı oluşturabilir.