Bebek pudrası davasında karar çıktı, ölen kadının ailesine 250 bin dolar tazminat ödeyecek

Dünyanın en büyük sağlık şirketlerinden Johnson & Johnson, talk bazlı bebek pudrası nedeniyle açılan kanser davalarında yeni bir mahkumiyet aldı. Pennsylvania eyaletinde görülen son davada jüri, şirketi sorumlu bularak hayatını kaybeden bir kadının ailesine toplam 250 bin dolar tazminat ödenmesine hükmetti.

Jüri aileyi haklı buldu

Philadelphia’daki Pennsylvania Eyalet Mahkemesi’nde görülen davada jüri, Gayle Emerson’un ailesinin açtığı davada Johnson & Johnson’ın kusurlu olduğuna karar verdi. Davacı taraf, şirketin talk içeren ürünlerinin risklerini yıllardır bildiğini ancak tüketicilere bu konuda uyarı yapmadığını savundu.

Mahkeme, aileye 50 bin dolar maddi tazminat ve 200 bin dolar cezai tazminat olmak üzere toplam 250 bin dolar ödenmesine hükmetti.

Onlarca yıl kullandı, kanser oldu

Pennsylvania’da yaşayan Gayle Emerson, 1969 yılından 2017 yılına kadar Johnson & Johnson’ın bebek pudrasını kullandı. Emerson’a 2015 yılında yumurtalık kanseri teşhisi konuldu.

2019 yılında dava açan Emerson, pudranın kanser riskini artırdığına dair bilgileri bir akrabasından öğrendiğini belirtti. Ancak Emerson, davadan yaklaşık altı ay sonra, 68 yaşında metastatik yumurtalık kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Davaya daha sonra çocukları devam etti.

67 binden fazla dava açıldı

Mahkeme kayıtlarına göre Johnson & Johnson, talk bazlı ürünlerinin asbest içerdiği ve yumurtalık kanseri dahil çeşitli kanserlere yol açtığı iddiasıyla ABD genelinde 67 binden fazla davayla karşı karşıya bulunuyor.

Bu davaların büyük çoğunluğu yumurtalık kanseri ile ilgili olurken, daha küçük bir kısmı mezotelyoma gibi nadir ancak ölümcül kanser türlerini kapsıyor.

Şirket suçlamaları reddediyor

Johnson & Johnson ise ürünlerinin güvenli olduğunu, asbest içermediğini ve kansere neden olmadığını savunuyor. Şirket, talk bazlı bebek pudrasının ABD satışını 2020 yılında durdurmuş ve yerine mısır nişastası bazlı alternatif ürünler sunmaya başlamıştı.

Şirket ayrıca davaları toplu bir çözümle sonuçlandırmak için iflas koruması yoluna gitmeye çalıştı. Ancak bu girişimler federal mahkemeler tarafından üç kez reddedildi.

Milyarlarca dolarlık tazminat riski

Johnson & Johnson, talk davalarında geçmişte milyarlarca dolarlık tazminat kararlarıyla da karşı karşıya kaldı. Bunlardan biri, 4,69 milyar dolarlık dev bir jüri kararıydı. Şirket bazı davaları kazanırken, bazı tazminat kararları ise temyiz sürecinde düşürüldü.

Geçtiğimiz Aralık ayında Kaliforniya’da görülen bir başka davada jüri, iki kadına toplam 40 milyon dolar tazminat ödenmesine karar vermişti.

Yeni davalar yolda

Önümüzdeki aylarda eyalet mahkemelerinde birçok yeni talk davasının görülmesi bekleniyor. Federal mahkemede henüz bir karar çıkmazken, bir federal yargıcın Ocak ayında uzman tanıklara izin vermesi, Johnson & Johnson için hukuki riskin daha da artabileceğine işaret ediyor.