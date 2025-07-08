Bebekler için ilk sıtma ilacı onay aldı

Sıtma tedavisinde önemli bir adım atıldı. Bebekler ve 5 kilograma kadar olan küçük çocuklar için özel olarak geliştirilen ilk sıtma ilacı, İsviçre’nin resmi ilaç denetim kurumu Swissmedic tarafından onaylandı.

BBC'nin haberine göre, İsviçre merkezli ilaç firması Novartis tarafından geliştirilen bu yeni ilaç, Swissmedic’in yürüttüğü test sürecinden geçerek bebek ve küçük çocuklarda kullanılmak üzere onay alan ilk sıtma ilacı oldu. "Coartem Baby" ya da "Riamet Baby" olarak adlandırılan ilaç, kar amacı gütmeyen Sıtma İlaçları Girişimi (MMV) ile iş birliği içinde geliştirildi.

En yaygın görülen ülkelere gönderilmesi planlanıyor

Yeni ilacın, önceki tedavi yöntemlerinde küçük çocuklarda yaşanan doz aşımı riskini azaltması hedefleniyor. İlacın birkaç hafta içinde, sıtmanın en yaygın görüldüğü ülkelere kar amacı güdülmeden gönderilmesi planlanıyor.

Swissmedic'in internet sitesinde yer alan açıklamada, söz konusu ilacın başka ülkelerde de onay sürecine girdiği ve bu süreçlerin tamamlanmasının ardından diğer pazarlarda da kullanıma sunulacağı ifade edildi.

İlacın klinik değerlendirmelerine Afrika kıtasından Burkina Faso, Fildişi Sahili, Kenya, Malavi, Mozambik, Nijerya, Tanzanya ve Uganda gibi ülkeler katıldı. Bu ülkelerin, ilacın ilk dağıtımının yapılacağı yerler arasında olacağı öngörülüyor.

Doz sorununu çözüyor

Yeni tedaviyle birlikte, 5 kilogramdan hafif bebek ve çocuklara özel dozajın sağlanması mümkün hale geliyor. Bu özellik, ilacı mevcut tedavilerden ayıran temel fark olarak öne çıkıyor.

Sıtmanın dünya genelinde hâlâ en ölümcül hastalıklar arasında yer aldığını hatırlatan MMV CEO’su Martin Fitchet, "Sıtmanın dünyanın en ölümcül hastalıklarından biri olduğunu" ve "doğru kaynaklar ve odaklı çalışmayla hastalığın ortadan kaldırılabileceğini" vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2023 yılına ait verilerine göre, sıtma nedeniyle 597 bin kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin yüzde 76’sını 5 yaş altındaki çocuklar oluşturdu. Swissmedic, açıklamasında, ilacın bilimsel değerlendirme sürecinde DSÖ’nün Küresel Sıtma Programı aracılığıyla aktif rol aldığını da belirtti.