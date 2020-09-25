Berkay Tulpar: Türk sağlık sektörü rüştünü ispat etti

25 Eylül 2020

Pandemi sürecinde gösterdiği başarı, Türkiye’nin sağlık sektöründeki ne kadar iyi olduğunu da gözler önüne serdi. Sağlık sektörü oyuncuları, 10-15 yıl öncesi ile kıyaslandığında Türkiye’nin çok uzun bir yol kat ettiği noktasında birleşiyor. Bu oyunculardan biri de saç ektirmek için özellikle yurtdışından gelen hastaların tercih ettiği bir isim olan Berkay Tulpar.

Berkay Tulpar Clinic Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Berkay Tulpar, Türkiye’nin son yıllarda yaptığı atılımlarla sağlık sektöründe çok önemli bir oyuncu olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin sağlık turizminde elde ettiği başarının bütün dünya tarafından kabul gördüğünü ve artık bu başarının kimse tarafından inkar edilemeyecek noktaya geldiğini belirten Tulpar, “Türk sağlık sektörü rüştünü ispat etti. Bu Türk hekimlerinin ve Türk sağlık sektörünün başarısıdır” dedi.

İç piyasada da kalite arttı

Uluslararası rekabet nedeniyle yabancı hastalara sunulan sağlık servisinin, iç piyasaya yönelik kalitenin de artmasına neden olduğunu belirten Tulpar, “Toplam kalite uygulaması nedeniyle sağlık sektörü her alanda çok hızlı bir gelişim gösterdi. Türkiye sadece saç ekimi konusunda değil, sağlığın birçok alanında çok ileri bir noktaya ulaşmakla kalmadı, yine birçok hastalığın tedavisinde sözü geçen bir ülke haline geldi” dedi.

Sağlık turizmi denilince ilk akla gelen branşın saç ekimi olduğunu belirten Tulpar, “Ben de bu branşın bir oyuncusuyum. Yurtdışından birçok hastamız var. İç piyasada da artık agresif bir büyüme stratejisi izliyoruz. Ancak maalesef bu branşta çok fazla merdivenaltı yapılaşma var. 8-10 yıl önce 5-6 olan saç ekim merkezi sayısı bugün sadece İstanbul’da 2 binin üzerine çıktı. Bunların çoğu merdivenaltı dediğimiz Sağlık Bakanlığı’ndan onay almamış işletmeler. Yani yabancı hastalara yönelik rekabet kalitesinin artmasına neden olurken, iç piyasadaki pazar payı kapma savaşı maalesef haksız rekabeti körüklüyor” dedi.

Sektör oyuncuları örgütlenmeli

Merdivaltı işletmelerin sonlanamasa da minimuma indirilmesi ve sektörün mutlaka bir düzen içine alınması gerektiğini dile getiren Tulpar, “Hiçbir Avrupalı ucuz diye bir sağlık hizmeti almaz. Bizde ise bu bir tercih sebebi olabiliyor. Halbuki sağlık şakaya gelmeyen ve ‘ucuz olsun da ne olursa olsun’ diye kumar oynanamayacak bir konu. Bugün Berkay Tulpar Clinic olarak biz Brezilya’dan bile müşteri getirebiliyorsak, bu ucuz olduğumuz için değil işimiz de çok iyi olduğumuz içindir. Bu nedenle saç ektirmek isteyenlerin ya da sağlık hizmeti almak isteyenlerin mutlak ve mutlak Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı yerlerden bu hizmeti temin etmeleri çok önemli. Ve bu işletmelerin bir düzen içinde olması da son derece önemli. Sektör oyuncuları bir dernek, bir birlik veya bir sendika çatısı altında birleşmelidir. Böylece hem içimizdeki çürük elmalara geçit vermeyiz hem de halkın sağlıklı bir sağlık hizmeti almasını sağlarız” diye konuştu.