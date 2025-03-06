Beş kanser ilacı daha geri ödeme listesinde
Sosyal Güvenlik Kurumu, beş ilacı daha geri ödeme listesine aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, ilaçların dört farklı kanser hastalığında kullanılan ilaçlar olduğunu bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında geri ödeme listesine alınan yeni ilaçları duyurdu.
Buna göre Sosyal Güvenlik Kurumu, 5 kanser ilacını daha geri ödeme kapsamına aldı.
Işıkhan, ilaçların arasında, Multipl miyelom, Lenfoma, Kronik miyeloid lösemi ve Akut lenfoblastik lösemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan kanser ilaçlarıın yer aldığını kaydetti.
Bakan, "Kanserle mücadelede her adımda yanınızdayız!" ifadelerini kullandı.