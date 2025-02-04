Beyinde mikroplastik tehlikesi! 8 yılda yüzde 50 artış: Demans hastalarında daha fazla bulunuyor

ABD'deki New Mexico Üniversitesi araştırmacıları, insan dokularındaki mikroplastik (MNP) oranını inceleyerek dikkat çekici sonuçlara ulaştı. 2016-2024 yılları arasında karaciğer, böbrek ve beyin örnekleri üzerinde yapılan araştırmada, MNP birikiminin en fazla beyinde olduğu belirlendi.

Araştırmacılar, plastik kullanımındaki artışın beyin dokusundaki MNP miktarını 8 yılda yüzde 50 oranında artırdığına dikkat çekti. Karaciğer ve böbrekteki mikroplastik oranlarının benzer seviyelerde olduğu tespit edilirken, beyindeki plastiklerin "mikroskobik boyutlarda cam kırığı" şeklinde gözlemlendiği ifade edildi.

Beyinde birikimi 7 ila 30 kat daha fazla

Çalışmada, sağlıklı beyin dokularında MNP birikiminin karaciğer ve böbreğe göre 7 ila 30 kat daha fazla olduğu saptandı. Araştırmacılar ayrıca demans teşhisi konulan 12 beyni incelediklerinde, sağlıklı beyinlere kıyasla 3 ila 5 kat daha fazla MNP birikimi bulunduğunu aktardı.

Mikroplastiklerin nörolojik rahatsızlıklar üzerindeki doğrudan etkisini anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirten bilim insanları, bu konuda kapsamlı çalışmaların önemine işaret etti. Araştırmanın bulguları "Nature Dergisi"nde yayımlandı.