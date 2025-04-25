Beynine pıhtı atan hasta Türkçeyi unuttu, Danca konuşmaya başladı

Konya’da beynine pıhtı atan 67 yaşındaki Rahmi Karademir, hastanede yapılan müdahalenin ardından yıllardır konuşmadığı Danca ile iletişim kurmaya başladı. Türkçeyi anlayabilen ancak konuşamayan Karademir’in durumu, ailesini olduğu kadar uzmanları da şaşırttı.

Ameliyat sonrası felç geçirdi, Danca konuşmaya başladı

Danimarka’da 20 yıl yaşadıktan sonra 10 yıl önce Türkiye’ye dönen 7 çocuk babası Karademir, geçen hafta Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Servisinde dizinden ameliyat edildi. Operasyondan iki gün sonra sağ kol ve bacağında kuvvet kaybı ile konuşma bozukluğu gelişti. Yapılan tetkiklerde, beynin sol tarafındaki büyük damarlardan birine pıhtı attığı belirlendi. Hızla yapılan anjiyografi ile pıhtı temizlendi.

Pıhtı temizleme operasyonunu gerçekleştiren Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özdemir, hastaya hızlı müdahale edildiğini belirtti.

"Hastamızı hızla anjiyoya aldık ve pıhtıyı temizledik. İşlem sonrası hastanın sağ kol ve bacağındaki felç durumu hızla düzeldi, yeniden kullanmaya başladı. Hastanın hastanede olması, hızlı müdahale şansı verdi. Bu sayede hem felç hem de konuşma sorunu hızlıca ele alındı." dedi.

"Literatürde nadir de olsa karşılaşılan bir tablo"

Prof. Dr. Özdemir, operasyonun ardından Karademir’in gündelik hayatta kullandığı Türkçeyi konuşamadığını ancak uzun süredir kullanmadığı Danca'yı konuşabildiğini fark ettiklerini ifade etti:

"Bu durum literatürde nadir de olsa karşılaşılan bir tablo. Birden fazla dil bilen kişilerde, beyin damar tıkanıklığı veya kanaması sonrası bazı diller unutulabilirken, kullanılmayan dillerin yeniden ortaya çıktığı vakalar olabiliyor. İki dil bilen bireylerde, bir dilin kaybı durumunda diğerinin korunması, rehabilitasyon süreci açısından önemli bir avantaj sağlıyor."

"Türkçeyi anlıyor ama konuşamıyor"

Hastanın kızı Meral Karademir, babasının Dancayı uzun süredir konuşmadığını vurgulayarak, yaşadıkları şaşkınlığı şu sözlerle anlattı:

"Danimarkaca konuşmaya başladı. Çok şaşırdık. Kız kardeşlerim bu dili bildiği için onlarla daha kolay iletişim kurabildi. Türkçeyi anlayabiliyor ama konuşamıyor. İnşallah hızla toparlar. Kendi dilini kaybettiğini düşündüğü için çok üzülüyor."

Rahmi Karademir ise kızının tercümanlığıyla yaptığı açıklamada, "Türkçeyi anlıyorum ama konuşamıyorum. Hafızamı zorluyorum. İnşallah düzelir. Danca aklımda, Türkçe hiçbir şekilde aklıma gelmiyor." dedi.