Bilal Kara: Balkanlarda sağlık turizminde lider ülke Türkiye

DEİK Türkiye - Kuzey Makedonya İş Konseyi Başkanı Bilal Kara “Türk sağlık sektörünü yurtdışında da temsil etme misyonunu gelecekte de devam ettirerek, hem ülkemiz hem de yatırım yaptığımız ülkelerde gerek toplum sağlığı adına, gerekse sağlık sektörü adına faydalı işlere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi Başkanı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği(MÜSİAD) Balkan Şubesi Kurucu Başkanı ve Balkan Komitesi Başkanı Bilal Kara, Türk sağlık sektörünün Balkanlardaki başarıları ve yeni projelerinden bahsetti.

2005 yılında iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin organizasyonunu düzenleme, yatırım olanaklarının karşılıklı tanıtılması amacıyla kurulan DEİK Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi’nin, ülkede aktif olarak ticaret yapan ve önemli ölçüde yatırımları olan Türkiye merkezli firmaları barındırdığını aktaran Kara ”İki dönemdir yürütme kurulu başkanlığını yürüttüğüm iş konseyimiz, karşı kanat kuruluşumuz Kuzey Makedonya Ekonomi Odası ile birlikte yürüttüğü başarılı çalışmaları ile sık sık adından söz ettirmiş, DEİK Başkanımız Nail Olpak’ın önderliğinde tıpkı diğer ülke iş konseylerimiz gibi pandemi döneminde dahi ara vermeden gerek yüz yüze gerek online platformlarda çalışmalarına devam ettirmiştir. Çok sıkı kültürel ve tarihi bağlarımız bulunan, hem yakın coğrafyamız, hem de gönül coğrafyamız Balkanların tam kalbinde yer alan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, son yıllarda Türk yatırımcıların da ilgisini çekmeyi başarmış ve Türkiye’nin bölgedeki en önemli partnerlerinden biri olmuştur” dedi.

“Türk yatirimcilar 6 bin kişiye istihdam sağliyor”

Günümüz itibariyle Türk yatırımcılarının, Kuzey Makedonya’da, değeri 1.2 milyar doları aşan yatırımları, sağladıkları 6 bine yakın istihdam kapasitesi ile ülkenin en önemli yatırımcıları arasına yerleştiğini hatırlatan DEİK Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi Başkanı Bilal Kara “Yunanistan ile olan isim sorununun çözülmesi ile Kuzey Makedonya’nın hem NATO hem de AB üyelikleri önündeki engeller büyük oranda kalkmıştır. Böylece Kuzey Makedonya geçtiğimiz yılın mart ayı itibarıyla NATO’nun 30. müttefik devleti olmuş ve Avrupa Birliği de Arnavutluk ile birlikte Kuzey Makedonya ile tam üyelik müzakerelerini başlatmıştır. Bu gelişmelerin Kuzey Makedonya’ya ekonomik büyüme, dış ticaret ve doğrudan yabancı yatırımlar konularında faydası olacağı bir gerçektir” diyerek yatırımların önemine vurgu yaptı.

“DEİK üyelerinin soru ve önerilerini birinci ağızdan muhatapları ile paylaşıyoruz”

DEİK Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi olarak, Türk iş insanlarının Kuzey Makedonya’da doğru ticari pozisyonlar almasını, ülkedeki ticaret ve yatırım olanaklarından doğru bir şekilde haberdar olmasını ve buna göre geleceğe dönük yatırımlarını planlamalarını önemsediklerinin altını çizen Bilal Kara “Bu amaçla, iş konseyi yürütme kurulumuzda bulunan finans, müteahhitlik hizmetleri, lojistik, gıda ve sağlık hizmetleri nde faaliyet gösteren başarılı firmalarımızın Kuzey Makedonya’daki tecrübelerinden de yararlanarak sektörel ve genel tanıtım organizasyonları yapmakta ve bunları tüm iş insanlarının istifade edeceği şekilde yazılı ve görsel medya ile paylaşmaktayız. Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin resmi ticari temsilcileri olan bakanlar ve üst düzey bürokratları ile toplantılar düzenlemekte, DEİK üyelerinin soru ve önerilerini birinci ağızdan muhatapları ile paylaşmaktayız. DEİK üyesi firmalarımızdan oluşan heyetlerle Kuzey Makedonya’ya düzenlediğimiz iş seyahatlerinde üyelerimizin hem kendi sektörleri ile ilgili piyasa incelemelerini yerinde yapmalarına imkan sağlamakta, hem de konu ile ilgili K.Makedonya’daki bürokrasi ve iş çevrelerine kendilerini tanıtmalarına olanak tanımaktayız. Özellikle yakın gelecekte birçok olumlu siyasi ve ekonomik gelişmelere gebe olan Kuzey Makedonya’da, DEİK Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi olarak planlayacağımız faaliyetlerimizin iki ülke arasındaki ticari ilişkilerimiz ve iş hacmimiz açısından önemli olduğuna inanmaktayız” dedi.

Balkan ülkelerinin sağlık alanında tamamlayıcısı olan Türkiye, sağlık turizminde Balkanlı ve Avrupalı hastaların güvenilir limanı olmaya devam ediyor. Tedavilerinde Türkiye’nin modern sağlık ekipmanlarla donatılı hastanelerini ve alanında uzman doktorları tercih eden yabancı hastalar sağlık turizminde Türkiye’yi ilk sıraya taşıyor. Türk sağlık sektörünün Balkanlarda tercih sebebi olmasının öncelikli nedenleri arasında kaliteli hizmet yatıyor.

“Türk sağlık sektörü balkanlarda tercih sebebi”

DEİK Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi Başkanlığı görevinin yanı sıra, 2001 yılında İstanbul’da açtıkları ilk hastaneleri ile hizmet hayatına başlayan, yüksek teknoloji sağlık altyapısı ile 20 yıldır yüzbinlerce hastaya hizmet veren, özellikle Balkan ülkelerinde yaptığı sağlık yatırımları ile ismini duyuran Sante Plus Hastaneler Grubu’nun sahibi ve Genel Müdürü Bilal Kara “Balkanların En Büyük Hastaneler Grubu” olan kurumumuz aynı zamanda ‘yüzde 100 Türk sermayesi’ ile kurulmuş olan ilk ve tek sağlık zinciri yatırımıdır. Hali hazırda Türkiye, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ ve Kosova’da faaliyet gösteren sağlık grubumuz, bu ülkelerde “Türk Tıbbını ve Sağlık Sistemini” özel sağlık sektöründe en iyi şekilde temsil etmeye gayret gösteriyor. Onkoloji, Beyin Cerrahisi, Organ Nakli gibi ileri düzeyde tetkik ve tedavi gerektiren hastalarımızı da Türkiye’deki hastanelerimize getirip tedavi ettirerek hem hastalarımıza ülkemizdeki sağlık imkanlarını sunmakta, hem de ülkemizin sağlık turizmi potansiyeline katkıda bulunuyoruz.

“Pandemide öncü olduk”

Yine pandeminin ilk başladığı dönemlerden itibaren gerek Türkiye’de gerekse Balkan ülkelerindeki hastanelerimiz, başarıyla tedavi ettiğimiz COVID-19 hastalarımız sayesinde hem yerel sağlık otoriteleri tarafından hem de yerel kamuoyu tarafından takdir toplamıştır. Özellikle yakında Kuzey Makedonya’da yapımına başlayacağımız sağlık altyapısı ve yatak kapasitesi ile tüm Balkanlara hitap edecek hastane kompleksimizi de yakın bir tarihte faaliyete geçirerek, Balkanlarda özel sağlık sektöründe yakaladığımız bu başarı trendini artırarak devam ettirmeyi amaçlamaktayız. Geleceğe yönelik hedefimiz bugüne kadar başarıyla sürdürdüğümüz Türk sağlık sektörünü yurtdışında da temsil etme misyonunu gelecekte de devam ettirerek, hem ülkemiz hem de yatırım yaptığımız ülkelerde gerek toplum sağlığı adına, gerekse sağlık sektörü adına faydalı işlere imza atmaktır” diyerek sözlerini noktaladı.