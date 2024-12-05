Bilim adamları tip 2 diyabet riskini azaltmanın 'en leziz' yöntemini açıkladı

2045 yılında dünya genelinde tip 2 diyabete yakalananların sayısının 700 milyona ulaşacağı öngörüsünü açıklayan tıp camiası, bu alanda yaptığı çalışmalara her geçen gün bir yenisi ekliyor. Son olarak, Çin ve ABD'de yapılan bilimsel çalışmalar tip 2 diyabet ve bitter çikolata arasındaki ilginç etkileşimi ortaya koydu.

İngiliz tıp dergisi 'The British Medical Journal'da yayımlanan bir araştırmaya göre, haftada 5 ya da daha fazla porsiyon bitter çikolata tüketiminin tip 2 diyabet riskini yüzde 21 oranında azaltabiliyor. Yaklaşık 192 bin 28 kişi üzerinde 1986-2021 yıllarında yürütülen çalışmada çikolata tüketiminin tip 2 diyabete etkisi, 111 bin 654 kişi üzerinde yürütülen çalışmada ise çikolata türlerinin (sütlü ve bitter) etkileri ele alındı. Çikolata tüketiminin tip 2 diyabete etkisinin araştırıldığı grupta yalnızca 18 bin 862 kişide bu tip diyabet ortaya çıkarken, diğer grupta ise 4 bin 771 kişide diyabet ortaya çıktı.

Hiç çikolata tüketmeyenlerin riski daha fazla

Araştırma sonucunda herhangi bir çikolata yiyenlerde tip 2 diyabet riskinin çok az ya da hiç yemeyenlere göre yüzde 10 daha az olduğu belirtildi. Sütlü çikolata kullanımının uzun vadede kilo alımına etki ettiği belirtilen araştırma sonucunda, bitter çikolatanın içindeki proteinler sayesinde ödem azaltma, kalp ve damarları koruma ve antioksidan özelliği bulunduğu ifade edildi.

Kontrollü tüketim şart!

Katılımcıların diyetlerinin her 4 yılda bir değiştirildiği, düzenli olarak kilo, fiziksel aktivite ve beslenme alışkanlığı bilgilerinin derlendiği araştırma kapsamında bitter çikolata doz artışında görülen etkiler de incelendi. Buna göre her haftalık doz artışında tip 2 diyabet riski ek olarak yüzde 3 oranında azaldı. Araştırmada bitter çikolata tüketiminin risk azaltma potansiyeli bulunduğu ancak daha fazla kontrollü çalışma yürüterek bulguların doğrulanması gerektiği de belirtildi.