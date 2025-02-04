Bilim insanları yaşlanmayı geciktiren formülü ortaya koydu
Araştırmalar, düşük kalori alımı, D vitamini ve omega-3 yağ asidinin yaşlanmayı yavaşlatabileceğini gösteriyor. Zürih Üniversitesi ve Altos Labs Cambridge’den bilim insanları, 70 yaş üzeri 777 kişiyle üç yıl süren bir çalışma yaptı. Katılımcılar D vitamini, omega-3 ve kuvvet idmanı kombinasyonlarını uyguladı. Omega-3’ün biyolojik yaşlanmayı dört aya kadar yavaşlattığı bulundu.
Birçok insan yaşlanma sürecini geciktirme ya da durdurma arayışında… Klinik çalışmalar düşük kalori alımının insanlarda yaşlanma süreçlerini yavaşlatabileceğini gösteriyor.
D vitamini ve omega-3 yağ asidi alımının da hayvanlarda biyolojik yaşlanmayı yavaşlattığına dair umut verici sonuçlar ortaya koydu. Ancak bu önlemlerin insanlarda da etkili olup olmadığı bilinmiyordu.
Zürih Üniversitesi’nden Prof. Dr. Heiko Bischoff-Ferrari’nin Birleşik Krallık’taki Altos Labs Cambridge’den kıdemli araştırmacı Steve Horvath ile birlikte yönettiği bir ekip, 70 yaş üzerinde 777 kişi üzerinde omega-3 ve/veya D vitamini ve/veya basit kuvvet idmanlarının etkisini inceledi.
Üç yıl süren araştırma boyunca sekiz farklı tedavi kombinasyonu denendi: Katılımcılar günlük olarak 2 bin uluslararası ünite D vitamini ve/veya 1 gram omega-3 yağ asidi aldı ve/veya haftada üç kez evde kuvvet idmanı yaptı.
Dört aya kadar geciktiriyor
Araştırmacılar kan örneklerini analiz ettiğinde, omega-3 yağ asitleri almanın, deneklerin cinsiyeti, yaşı veya vücut kitle endeksinden bağımsız olarak, çeşitli epigenetik saatlerde biyolojik yaşlanmayı dört aya kadar yavaşlattığını buldular.
Kullanılan dört epigenetik saatten birine göre, omega-3, D vitamini ve kuvvet antrenmanı kombinasyonunun daha da etkili olduğu kanıtlandı.
Bischoff-Ferrari’ye göre; bu önlemlerin her biri birbirini tamamlayan farklı mekanizmalar aracılığıyla çalışıyor ve bir araya geldiklerinde daha yüksek bir genel etkiye neden oluyor.
Araştırma ekibi aynı zamanda çalışmanın sınırlılıklarına da dikkat çekiyor. Bischoff-Ferrari, “Biyolojik yaşı ölçmek için genel kabul görmüş bir altın standart yok” diyor.