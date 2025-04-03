Bilim insanları zona ve demans arasındaki ilginç ilişkiyi keşfetti

Zona hastalığı, suçiçeği virüsünün yıllar sonra yeniden aktifleşmesiyle ortaya çıkan, genellikle vücudun bir bölgesinde ağrılı döküntülere neden olan viral bir enfeksiyondur. Zona, ABD'deki bilim insanlarının ilginç bir araştırmasına konu oldu.

280 bin yetişkin incelendi

Stanford Üniversitesi'ndeki bazı bilim insanları, daha önce demans teşhisi konulmamış 71 ila 88 yaş aralığındaki yaklaşık 280 bin yetişkinin sağlık kayıtlarını 7 yıl boyunca inceledi. Araştırma sonucunda, zona aşısı olan yaşlı bireylerin demansa yakalanma riskinin, aşı olmayanlara kıyasla yüzde 20 azaldığı tespit edildi. Araştırmanın makalesi 'Nature' dergisinde yayımlandı.

Aşı kadınlarda daha etkili

İnceleme sonucu "Zostavax" adlı zona aşısını belirli aralıklarla yaptıran bireylerde aşı olmayanlara kıyasla demansa yakalanma riskinin yüzde 20 azaldığı belirlendi. Aşının erkeklere kıyasla kadınlarda daha etkili olduğu ortaya konuldu.