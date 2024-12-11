Bilim insanlarından uyarı: Türkiye'de 'sessiz ölüm' vakaları artıyor

Türkiye'de kış aylarının gelmesiyle birlikte karbonmonoksit zehirlenmelerinde artış yaşanıyor. Özellikle soba, kalorifer ve doğal gazla ısınan evlerde, baca sistemlerinin düzgün çalışmaması nedeniyle “sessiz ölüm” olarak adlandırılan karbonmonoksit zehirlenmeleri hastanelerdeki vaka sayılarının yükselmesine neden oldu.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, karbonmonoksit zehirlenmelerinin kış aylarında sıkça görüldüğünü belirterek, doğalgaz kullanımının artmasıyla şehir merkezlerinde yoğun zehirlenme vakalarının yaşanmadığını ifade etti. Çakır, özellikle yurt dışında kapalı ortamlardaki araçlardan kaynaklanan karbonmonoksit zehirlenmelerinin yaygın olduğunu ancak Türkiye'de bu tür vakaların genellikle soba ve kalorifer sistemlerinin kullanıldığı yerlerde görüldüğünü söyledi.

Karbonmonoksit zehirlenmesinin belirtileri arasında baş ağrısı, halsizlik ve nezle benzeri şikayetlerin yer aldığını belirten Prof. Dr. Çakır, düzgün yanmamış yakıtlardan çıkan karbonmonoksit gazının, vücuttaki oksijenle yarışarak, kalp, beyin ve böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkilediğini vurguladı. Çakır, zehirlenmelerin bazen ölümle sonuçlanabileceğini, özellikle banyo ve uyku sırasında karbonmonoksit zehirlenmesi kaynaklı ölümlerin sık görüldüğünü ifade etti.

Uzmanlar, özellikle kapalı otoparklarda, nargile kafelerde ve soba ile ısınan kahvehanelerde çalışan kişilerin risk altında olduğuna dikkat çekerek, soba bacalarının iki yılda bir temizlenmesi ve iç mekanların düzenli olarak havalandırılması gerektiğini önerdi.