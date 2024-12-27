Bilim insanlarından yenilikçi teknoloji: Kanserli hücreleri normale çevirebilen yöntem geliştirildi

Kanserli hücreleri sağlıklı hallerine geri çevirebilen bir yöntem geliştirildi. Hayvan deneylerinde başarılı sonuç elde eden bilim insanları, mevcut tedavilerde ortaya çıkan yan etkileri azaltmayı umuyor. Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST) araştırmacıları, bu yeni teknolojiyi kullanarak kolon kanseri hücrelerini normal hale döndürebildiler. Bu buluş, kanser tedavisinde devrim niteliğinde bir adım olarak öne çıkarken tedavi süreçlerinin ise daha etkili ve daha az yan etkiyle uygulanmasını sağlayabilir.

Mevcut yöntemler sağlıklı hücreleri de etkiliyor

Kemoterapi gibi mevcut kanser tedavi yöntemleri, genellikle tümör hücrelerini öldürerek hastalığı kontrol altına almayı amaçlar fakat bu süreçte sağlıklı hücrelerin zarar görmesi, tedaviyi sancılı hale getirebilir. Başarıya ulaşıldığında kanser tedavi edilse de, yan etkiler hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Son yıllarda, kanserli hücrelerin eski sağlıklı hallerine geri döndürülmesi fikri bilim dünyasında ilgi görmeye başladı. Daha önce lösemi ve meme kanseri gibi hastalıklarda kanserli hücrelerin dönüşümü sağlanmıştı, ancak bu dönüşümü gerçekleştiren gen ve proteinlerin tespiti mümkün olmamıştı.

Gen ağları dijital olarak modellendi

Bu sorunu aşmak için Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden (KAIST) araştırmacılar, kalın bağırsak kanseri hücrelerini sağlıklı hale getirebilen yeni bir teknoloji geliştirdi. Ekip, normal hücre gelişimini yöneten gen ağlarını dijital olarak modelleyerek, hücrelerin doğru şekilde farklılaşmasını sağlayan molekülleri tespit etti. Bu molekülleri baskılayarak kanserli hücreleri normale döndürebildiler ve herhangi bir hücreye zarar vermeden kanserin ortadan kalkmasını sağladılar.

Araştırmacılar, bu bulguları farelerde de test ederek başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirtiyorlar. Ayrıca dijital modelleme aracılığıyla, farelerin beyinlerindeki hipokampus bölgesindeki hücre dönüşümünü sağlayan dört ana düzenleyici molekül keşfedildi. Bu keşif, beyin kanserinin yayılmasını engellemeye yönelik yeni bir tedavi yolu sunma potansiyeline sahip.

Advanced Science'ta yayımlanan bu çalışmada yeni teknoloji, sadece kalın bağırsak kanserinde değil, diğer kanser türlerinde de hücrelerin nasıl dönüştüğü konusunda daha derinlemesine bilgi edinilmesini sağlayarak tedavi süreçlerinde yeni bir anlayış ortaya koyuyor.