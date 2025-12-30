Bilim insanlarını şoke eden olay: Kadının kanında erkek DNA’sı bulundu

Brezilya'da yaşayan 35 yaşındaki hamile bir kadın düşük sonrası genetik inceleme için hastaneye başvurdu. Test sonuçları laboratuvarı şoke etti. Kanda erkek Y kromozomu tespit edildi. Hata olabileceği düşünülerek test tekrarlandı ancak sonuç değişmedi.

Fiziksel olarak tamamen kadın olan hastanın rahmi, yumurtalıkları, hormonları ve adet döngüsü normal seyrederken, kanı farklı bir hikâye anlatıyordu. Doktorların cevabı kimerizm (chimera) olarak bilinen son derece nadir bir genetik duruma işaret etti. Bu durumda tek bir bireyin bedeninde iki farklı DNA setine sahip hücre dizileri bir arada bulunabiliyor.

Kadının geçmişine dair ipucu ise doğmamış ikiz kardeşiydi. Hamilelik sırasında erkek ikizinden geçen kök hücreler plasenta üzerinden ona geçmiş, kemik iliğine yerleşmiş ve yıllar boyunca erkek DNA’lı kan üretmeye devam etmişti. 35 yıl boyunca hiçbir belirti göstermeyen bu durum yalnızca test sayesinde fark edildi.

Kaç kişi kayıp ikizinin DNA’sını taşıyor olabilir?

Bu keşif, insan biyolojisi ve kimlik algısına dair önemli tartışmalar başlattı:

- Kaç kişi, farkında olmadan kayıp ikizinin DNA’sını taşıyor olabilir?

- Kimerizm, genetik testleri ve adli tıbbı nasıl etkiler?

- Kişinin kanı farklı DNA taşırken bedeni başka DNA’ya sahip olabilir mi?

Uzmanlar, kimerizmin toplumda sanılandan daha sık görülebileceğini belirtiyor ve bu vakayı tıp, genetik ve adli bilimler için kritik bir referans olarak değerlendiriyor.