Bio Farma: Çin aşısı Sinovac yüzde 97 etkili

Endonezya'nın devlet kontrolündeki ilaç şirketi Bio Farma, testlerden elde edilen ara verilere göre Çin'in Sinovac şirketi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının yüzde 97 etkililik düzeyinde olduğunu açıkladı.

Bio Farma şirketi basın sözcüsü Iwan Setiawan, "Klinik test ekibimizin bir ay içinde elde ettiği ara verilere göre (aşı) yüzde 97'ye kadar etkili." diye açıkladı.

Bio Farma, 1,600 katılımcının olduğu deneyde kaç katılımcının enfeksiyonlu olduğuna ilişkin bilgiyi paylaşmadı.

Setiawan, Bio Farma'nın nihai sonuçları bekleyeceğini ve aşının kitlesel dağıtımı için Endonezya gıda ve ilaç kurumunun Ocak sonunda acil kullanım iznini verebileceğini açıkladı.