  1. Dünya Gazetesi
  2. Sağlık
  3. BioNTech, Almanya'da aşı üretimine başladı
Takip Et

BioNTech, Almanya'da aşı üretimine başladı

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, geliştirdiği koronavirüs aşısının üretimine Almanya'da da başladığını bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci tarafından kurulan BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısının üretimine Almanya'da da başladı.

Konuyla ilgili BioNTech'ten yapılan açıklamada, aşı üretimine başlanan Marburg kentindeki tesislerde bu yılın ilk yarısında 250 milyon doz aşı üretileceği ve ilk aşıların nisan başında teslim edilmesinin planlandığı belirtildi.

BioNTech, bu yıl dünyanın farklı ülkelerindeki 6 üretim tesisinde toplam 2 milyar doz aşı üretmeyi hedefliyor.