BionTech ve Moderna aşıları sperm sayısını artırıyor

ABD’de Miami Üniversitesi Üroloji Bölümü tarafından yapılan bilimsel çalışmaya göre, mRNA yöntemiyle üretilen Pfizer-BioNTech ve Moderna aşıları sperm sayısı ve kalitesini önemli ölçüde artırıyor.

Miami Üniversitesi Üroloji Bölümü tarafından yapılan araştırmanın sonuçları, Amerika Tabipler Birliği’nin JAMA isimli hakemli tıp dergisinde yayınlandı. Araştırma, iki doz mRNA aşısı olmuş erkeklerin sperm sayılarının ve kalitesinin arttığını gösterdi.

Araştırma yaş ortalaması 28 olan 45 sağlıklı erkek üzerinde yapıldı. 45 erkekten 21’i Pfizer-BioNTech, 24’ü de Moderna aşısı oldu. Erkeklerden aşı öncesi ve sonrasında sperm örnekleri alındı ve ikinci dozdan sonraki 75 gün boyunca takip numuneleri alındı.

Erkeklerde, başlangıçta 26 milyon/ml olan sperm sayısı iki doz aşı sonrasında 30 milyon/ml oldu. Aşı öncesi 36 milyon/ml sperm sayısına sahip olan erkeklerin sperm sayısı da 44 milyon/ml’e yükseldi.

Araştırmada, 45 erkekten sekizinin aşı öncesi oligospermi (çok az sperm olması ya da hiç sperm olmaması durumu) olduğu ve aşı sonrasında normal sperm sayısına ulaştığı görüldü.