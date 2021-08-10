BioNTech yan etkileri nelerdir? BioNTech aşısı yan etkileri araştırılıyor

BioNTech, Pfizer ve Fosun Pharma iş birliği ile geliştirilen BioNTech aşısı COVID-19'a karşı korumaya yönelik uygulanıyor. Türkiye'de Sinovac aşısı ile birlikte başlayan aşılama sürecinin devamında BioNTech aşısı uygulanmaya başlandı. Son dönemde COVID-19 varyantlarının görülmeye başlamasının ardından BioNTech aşısında üçüncü aşının uygulanıp uygulanmayacağı tartışılıyor. Bu nedenle vatandaşlar da BioNTech aşısının yan etkilerini araştırıyor.

BioNTech CEO'su Uğur Şahin, BioNTech aşısının Delta varyantına karşı etkili olduğunu ve bu nedenle aşıda bir güncellemeyapılmasına gerek olmadığını söyledi.

Şahin açıklamasında, "Önümüzdeki 6 ila 12 ay boyunca başka varyantların ortaya çıkması çok olası ve bu durumda aşının yeni varyantlara adaptasyonunu yapmak gerekebilir. Ancak bu, şu an gerekmiyor” ifadelerini kullandı.

BioNTech aşısının yan etkileri nelerdir?

Pek çok ülke tarafından tercih edilen BioNTech aşısının klinik çalışmalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Yine de aşı uygulanmasının ardından, aşı yaptıranların bir müddet hastanede beklemeleri istenmektedir. Bu durumda yan etkinin görülmesi halinde hemen müdahale edilmesi amaçlanmaktadır.

Aşı uygulamalarında nadiren istenmeyen yan etkiler görülmektedir. BioNTech aşısının yan etkileri de diğer aşılarda olduğu gibi nadiren görülür. BioNTech aşısının yan etkisi olarak aşının uygulandığı yerde kızarıklık, şişlik, ağrı gibi bulgular ortaya çıkabilir. Bu gibi durumların görülmesi halinde bölgeye soğuk uygulanması ile bu etkiler en aza indirilebilir.

BioNTech aşısının yan etkisi olarak ayrıca, baş ağrısı, yorgunluk hissi, kas-eklem ağrıları, titreme, mide bulantısı, ishal ve ateş de görülebilmektedir.

BioNTech aşısının yan etkilerinin görülmesi halinde vakit kaybedilmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekmektedir.

BioNTech aşısının yan etkileri, diğer aşılarda olduğu gibi alerjik reaksiyonlara bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu nedenle alerjisi olanların bunu aşı öncesinde bildirmesi gerekmektedir.

BioNTech aşısı kısırlaştırır mı?

BioNTech aşısı yan etkileri arasında yer almamasına rağmen bilgi kirliliğinden ötürü BioNTech aşısının kısırlaştırdığı iddia edilmektedir. Bu iddia doğru değildir. Ne BioNTech ne de Sinovac aşısı kısırlığa neden olmaktadır. Yine insan genetiğini değiştirdiği yönündeki iddialar da asılsızdır. BioNTech aşısı yan etkileri klinik testlerle belirlenmektedir ve kısırlık, genetik mutasyon gibi etkileri olduğuna dair bir bulguya rastlanmamıştır.