BioNTech’in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci görevlerinden ayrılıyor: Yeni hedefleri belli oldu

Pandemi döneminde geliştirdiği mRNA tabanlı Covid-19 aşısıyla küresel ölçekte büyük başarı elde eden Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech’te önemli bir değişim yaşanıyor. Şirketin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin görevlerinden ayrılarak yeni bir biyoteknoloji girişimine odaklanmaya hazırlandığı öğrenildi.

Şahin ve Türeci’nin mevcut sözleşmelerinin sona ermesinin ardından BioNTech’ten ayrılması bekleniyor. Şirket yönetimi ise bu süreçte yeni yöneticilerin belirlenmesi için çalışmaların başlatıldığını açıkladı. Uzmanlara göre yeni adım, pandemi döneminde büyük büyüme kaydeden BioNTech için yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor.

Yeni hedef: mRNA teknolojisinin bir sonraki aşaması

Financial Times'ın haberine göre, Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin kurmayı planladığı yeni biyoteknoloji şirketinin odağında mRNA tabanlı yeni nesil tedavi ve aşı teknolojileri bulunacak.

Bu girişim, iki bilim insanının kariyerindeki üçüncü biyoteknoloji şirketi olacak. Şahin ve Türeci daha önce 2001 yılında Ganymed Pharmaceuticals’ı, 2008’de ise BioNTech’i kurmuştu.

Bilim insanlarının yeni girişimle birlikte mRNA teknolojisinin daha ileri uygulamalarını geliştirmeyi ve sağlık alanında “yıkıcı yenilikler” ortaya koymayı hedeflediği ifade ediliyor.

mRNA’nın yeni kullanım alanları

Covid-19 aşılarıyla geniş kitleler tarafından tanınan mRNA teknolojisinin, uzmanlara göre sağlık alanında çok daha geniş bir potansiyeli bulunuyor.

Özellikle kanser tedavileri, genetik hastalıklar ve kişiselleştirilmiş tıp alanlarında mRNA temelli yeni tedavi yöntemleri üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Şahin ve Türeci’nin yeni girişiminin de bu alanlarda yoğunlaşması bekleniyor.

BioNTech kanser tedavilerine odaklanacak

Kurucuların ayrılacak olması BioNTech’in faaliyetlerini sonlandıracağı anlamına gelmiyor. Şirket, önümüzdeki dönemde mRNA tabanlı kanser tedavileri ve immünoterapi çalışmalarına ağırlık vermeyi planlıyor.

2008 yılında Almanya’nın Mainz kentinde kurulan BioNTech, başlangıçta kişiselleştirilmiş kanser tedavileri üzerine çalışan bir araştırma şirketi olarak faaliyet gösteriyordu.

Şirket, Covid-19 pandemisi sırasında ABD’li ilaç şirketi Pfizer ile birlikte geliştirdiği mRNA aşısıyla dünya çapında tanındı ve biyoteknoloji sektörünün en önemli oyuncularından biri haline geldi.

Biyoteknolojide yeni rekabet doğabilir

Uzmanlara göre Şahin ve Türeci’nin kuracağı yeni şirket, mRNA teknolojisi alanında yeni bir rekabet dalgası başlatabilir.

Pandemi sonrası dönemde Covid-19 aşılarına olan talebin azalması, biyoteknoloji şirketlerini kanser tedavileri ve yeni nesil aşı teknolojilerine yönlendirirken, mRNA platformunun sağlık sektöründe önümüzdeki yıllarda daha geniş bir kullanım alanı bulması bekleniyor.

Türk kökenli bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci ise geliştirdikleri Covid-19 aşısıyla bilim dünyasında önemli bir iz bırakmıştı. İki isim şimdi, mRNA teknolojisinin bir sonraki büyük sıçramasını hedefleyen yeni girişimleriyle bilim dünyasında farklı bir sayfa açmaya hazırlanıyor.