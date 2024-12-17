Bir türlü tok hissedemiyor ve hafıza sorunu mu yaşıyorsunuz? Bu besini derhal hayatınızdan çıkarın!

Trakya Üniversitesi'nde düzenlenen 'Beslenme Beyin İlişkisinde Yağ, Kas ve Karaciğerin Rolü' paneline katılan Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Yüksel, fast food ve sağlıksız beslenmenin vücuttaki yağ dokusunu artırdığını açıkladı.

Yağ dokusundan salgılanan bazı moleküllerin öğrenme güçlüğü, hafıza sorunu gibi beyinde olumsuz etkilere neden olduğunu dile getiren Yüksel, fast food besinlerin insanları daha çok yemeye teşvik ettiğini belirtti ve "Adeta bağımlılık yapacak şekilde bir durum oluşuyor. Tatlandırıcı unsuru içeren besinlerin mümkün olduğu kadar kullanılmaması tavsiye edilmektedir. Tencere yemeklerinin yeniden alışkanlık haline getirilmesi gerekli" dedi.

Doyma sinyali algılanmayınca obezite kaçınılmaz oluyor!

Sağlıklı beslenmenin beyin ve bağırsak sağlığı açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Yüksel, "Fast food yiyecekler vücudumuzdaki yağ dokusunu artırıyor. Yağ dokusu miktarı ne kadar çok artarsa salgılanan leptin (tokluk hormonu) miktarı o oranda artmaktadır. Artan bu leptin miktarı normalde beynimizde doyma dürtüsünün oluşması için gerekli uyarıyı sağlamak zorunda ancak leptin miktarı belli düzeyin üstüne çıktığı zaman doyma merkezinin çalışmadığını görüyoruz. Yani beynimiz doyma sinyalini algılamamaya başlıyor. Algılamamaya bağlı olarak açlık durumumuz devam ediyor ve tokluk durumuna geçemiyoruz. Bu durumda yemek yeme alışkanlığını sürdürerek daha obez oluyoruz" dedi.

Bozulan şeker metabolizması Alzheimer'i tetikliyor

Bozulan şeker metabolizması beyinsel fonksiyonları da etkileyebildiğinden, fast food türü beslenme öğrenme bozukluklarına neden olabiliyor. Bunun yanı sıra hafıza sorunları da ortaya çıkıyor. Şeker metabolizmasının da bozulmasına bağlı olarak özellikle Alzheimer gibi çeşitli nörolojik hastalıkların ortaya çıkmaya başladığı görülebiliyor.